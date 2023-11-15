Пейзажи души кыргызской

Девять отечественных художников (в основном выходцев из Таласской долины) стали авторами художественной выставки «Таласские мотивы», экспозиция которой открылась в столичной галерее «Дубовый парк». Работы выполнены на выездном пленэре, прошедшем в этом же регионе.

Руководитель творческой группы — Малабек Бутешов, чьи композиции также вошли в выставочный показ. Вместе с ними почитатели живописи увидели и пленэрные работы Эркина Акназарова, Бообека Арыкова, Жолдошбека Казакбаева, Талая Курманова, Суйутбека Торобекова, Кадыркула Орозматова, Сапарбая Осмоналиева и Абдыкадыра Турусбекова.

Работа такого рода всегда сопряжена с преодолением неудобств и помех: ветер, солнце в глаза, холод, изменение освещения, недостаток либо избыток света. В таких условиях художники вынуждены работать быстро, внимательно, собранно и стараться зафиксировать и запомнить ускользающее состояние природы. Это трудно, но и полезно. Участники работают самостоятельно, но случается и по заданиям руководителя группы. Чаще всего предполагаются два основных направления работ на пленэре — живописное и композиционное. В живописном направлении делается упор на изучение разных состояний натуры и изменение освещения. Ключевой смысл композиционного задания состоит в том, чтобы оторвать участников от срисовывания, расширить арсенал средств изображения, научить думать над увиденным и не бояться его трансформировать, подчиняя замыслу автора и намеренно вызывая у зрителя то или иное впечатление от работы.

Пленэр — это прежде всего рисование с натуры, когда обостряется художественное зрение, совершенствуется процесс работы с материалом, а чувство света выходит на новый уровень. Живописец не бездушно копирует увиденное, а активно исследует, внимательно изучая окружающий мир и подмечая самые тонкие изменения. Благодаря этой практике, как рассказывают сами художники, приходит абсолютно новое видение цвета, форм и всего пространства вокруг. Перед художником открывается многообразие оттенков, и вот в привычном зелёном обнаруживается красный, фиолетовый, голубой, и тогда его задача — грамотно рассказать об этом в своём произведении.

Для художника важно впечатление, а природа как раз его и даёт. Она может меняться и быть разной: вдруг брызнет дождик, а вот уже всё пронизано солнцем и свет уже другой. Новое место работы всегда даёт новые ощущения, люди испытывают новые эмоции. Художник, приезжая на новое место, эти эмоции получает, а потом старается передать в работе свои чувства, мысли и ощущения. Он делает небольшие этюды, по которым в дальнейшем будет писать более обширные и глубокие полотна. Но очень часто первозданность и лёгкость этюдной зарисовки — самая точная, правдивая и особенно ценная. Цель пленэра — постараться отобразить красочность природы, её воздушность и освещённость, запечатлеть, например, момент движения веточки растений, поворот головы животного, блестящий глаз птицы и непостоянство тающих облаков.

В экспозиции «Таласские мотивы» представлены работы, написанные акварельными красками («Девушка в красном», «У обрыва», «Оазис» Т. Курманова; «Стадо у реки», «Полдень», «Жаркий день в горах», «Индюшки под деревом» С. Торобекова; «Поэтические горы», «Деревня в Кара-Каюн» А.Турусбекова; «Окраина Таласа», «В горах Ур-Марала», «Утро в Эчкими», «В Нылды» С. Осмоналиева; «Чат Базар», «Майлуу Булак», «Уч кумбез» Э. Акназарова; «Урмарал», «Талас токон», «Тоо этеги» Б. Арыкова; «Кара коюн», «Урмарал суусу», «Айыл чети» Ж. Казакбаева; «Тынч короо», «Талас кумбоздор», «Ур-Марал», Талас токотонда» К. Орозматова; «На старом кошаре», «Отцовские предки» М. Бутешова). Они легко передают красочность, воздушность природы, придают особую живость работам. К тому же акварель быстро сохнет, и к концу сеанса работа уже выглядит вполне готовой.

Как писал великий Леонардо да Винчи, художник должен учиться у натуры. Живая природа развивает его как личность, это лучшая площадка для его движения вперёд и творческого развития и серьёзная школа для живописца любого возраста. Молодые авторы нередко видят в работе на открытом воздухе возможность найти свой неповторимый стиль, но и для старшего поколения пленэр — это не только «тренировка рук», но и возможность подсмотреть тему, развитие которой перейдёт в последующие более основательные полотна. Природа неиссякаема в своём совершенстве, а потому каждый раз являет художникам новый урок красоты. Большинство работ, представленных на выставке в «Дубовом парке», отличает искренность первого впечатления, эмоциональная выразительность и широта композиционного поиска.

Привычка мыслить цветом, точная передача светотональных мелодий помогает авторам «Таласских мотивов» вдохнуть в созданные ими пейзажи удивительный момент особой внутренней событийности, что невольно роднит их с душевным откровением. В них — творческая энергия и духовная составляющая. Поэтому и стала возможной эта интересная экспозиция, где живопись и природа соединились в единое целое, творчески сплочённые союзом цветовых ритмов и душевных эмоций, подаренных художникам свиданием с природой.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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