Вместе строим будущее страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте.

Отметим, что подобные встречи служат мостом между соотечественниками и государственной властью. Совет уделяет особое внимание вопросам, способствующим улучшению жизни наших граждан за рубежом и их активной вовлечённости в развитие Кыргызстана. Их опыт и знания играют ключевую роль в стремлении

создать процветающее будущее для всех в нашей стране.

Основные цели заседания сфокусированы на реализации потенциала соотечественников, находящихся за пределами страны, для поддержки и развития регионов, в частности, в социальной, инфраструктурной, IT и экономической сферах.

По итогам определены конкретные цели и задачи для государственных органов и членов Совета, план мероприятий, а также рекомендации по различным аспектам взаимодействия соотечественников и их участия в развитии страны.

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