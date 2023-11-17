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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Вместе строим будущее страны


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте.

 

 

Отметим, что подобные встречи служат мостом между соотечественниками и государственной властью. Совет уделяет особое внимание вопросам, способствующим улучшению жизни наших граждан за рубежом и их активной вовлечённости в развитие Кыргызстана. Их опыт и знания играют ключевую роль в стремлении
создать процветающее будущее для всех в нашей стране.

 

Основные цели заседания сфокусированы на реализации потенциала соотечественников, находящихся за пределами страны, для поддержки и развития регионов, в частности, в социальной, инфраструктурной, IT и экономической сферах.

 

По итогам определены конкретные цели и задачи для государственных органов и членов Совета, план мероприятий, а также рекомендации по различным аспектам взаимодействия соотечественников и их участия в развитии страны.

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Дата публикации: 15:59, 17-11-2023

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