Нарын меняет русло

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев присутствовал на взрыве на Камбар-Атинской ГЭС-1 для увеличения дороги, ведущей к основным объектам.

Он отметил, что согласно Плану действий идут земляные и строительно-монтажные работы площадью 352 739 куб.

метров, укладка 1056 куб. метров бетона, прокладка воздушной линии электропередачи протяжённостью 2500 метров.

«Взрывные работы на противоположной стороне дороги позволят поменять русло реки Нарын и обеспечить безопасный переход к следующему этапу строительства объектов инфраструктуры», — сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что на реализацию данных мероприятий из республиканского бюджета выделен 1 млрд 555 млн сомов.

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