Нарын меняет русло

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев присутствовал на взрыве на Камбар-Атинской ГЭС-1 для увеличения дороги, ведущей к основным объектам.
Он отметил, что согласно Плану действий идут земляные и строительно-монтажные работы площадью 352 739 куб.
метров, укладка 1056 куб. метров бетона, прокладка воздушной линии электропередачи протяжённостью 2500 метров.
«Взрывные работы на противоположной стороне дороги позволят поменять русло реки Нарын и обеспечить безопасный переход к следующему этапу строительства объектов инфраструктуры», — сказал Бакыт Торобаев.
Отметим, что на реализацию данных мероприятий из республиканского бюджета выделен 1 млрд 555 млн сомов.
Дата публикации: 15:58, 17-11-2023
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