Гостиничный комплекс мирового уровня

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под фундамент строительства первого в истории страны высотного многофункционального гостиничного комплекса Manas Tower 45 в Бишкеке.

В истории страны подобный высотный комплекс возводится впервые, в его реализации задействованы Управление делами Президента и зарубежные инвесторы. Завершить объект планируется в течение 2,5 — 3 лет. Проектом предполагается, что комплекс здания состоит из 45 этажей, включает в себя пятизвёздочный отель, бизнес-центр, конференц-залы, рестораны, гипермаркет, более 20 тыс. торговых площадей и подземную автостоянку на 600 легковых автомобилей.

«Наши предки, прожившие десятки веков, завещали новому поколению независимость. В свою очередь подрастающее поколение обязано оберегать и сохранять наш прекрасный Кыргызстан. Мы твёрдо верим, что выполним наследие наших предков, построим развитую страну, сильное государство, осуществим благородные цели по передаче его нашим потомкам», — отметил Садыр Жапаров, подчеркнув, что сегодня отмечается быстрый темп развития строительной отрасли в стране. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для чего предусмотрены различные преференции и льготы. Он добавил, что в Кыргызстане наряду с внутренним туризмом растёт зарубежный туризм. Расширяется и география сотрудничества в сфере бизнеса и предпринимательства. В результате этого увеличивается количество гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, проводится множество международных мероприятий, саммитов и конференций. В таких условиях рост спроса на базы отдыха с высоким и качественным уровнем ожидания и обслуживания гостей — закономерное явление.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот гостиничный комплекс будет отличаться современным дизайном, придаст красоту городу и станет удобным зданием с комфортными условиями для гостей столицы и одним из уникальных и узнаваемых зданий в городе, который продолжит развиваться.

Также Садыр Жапаров уверен в том, что в будущем вокруг этого отеля ещё вырастут комплексы, центры, для обслуживания жителей и гостей города на мировом уровне. Садыр Жапаров сообщил, что согласно проекту, на самом верху здания расположатся вертолётная и панорамная площадки, которые дадут возможность жителям и гостям города с высоты более 200 метров полюбоваться красотой Бишкека. В комплексе также расположатся торговые точки, которые обеспечат население рабочими местами. В завершение Садыр Жапаров пожелал столице Кыргызстана процветания, чтобы в городе появилось много зданий и сооружений, которые произведут впечатление на иностранных гостей.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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