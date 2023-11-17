Кыргызстан подтвердил свою позицию

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Палестина в Кыргызской Республике с резиденцией в Ташкенте д-ра Джавада Авада.

В беседе министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате боевых действий в Секторе Газа, отметив, что народ Кыргызстана разделяет боль и страдания палестинского народа.

Он подчеркнул, что Кыргызстан выступает за скорейшее прекращение огня и остаётся всецело приверженным поддержке законных и неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение и создание независимого палестинского государства.

В свою очередь Посол Дж. Авад, выражая благодарность кыргызской стороне за встречу и оказываемую поддержку, особо отметил личное участие Президента Садыра Жапарова в восьмом Внеочередном Исламском Саммите 11 ноября т. г. в Эр-Рияде и однозначную позицию Кыргызской Республики по палестинскому вопросу. Также он сообщил о текущих событиях в зоне палестино-израильского конфликта, отметив катастрофическую гуманитарную ситуацию, в которой находится гражданское население Сектора Газа.

В завершение встречи стороны выразили надежду на скорейшее прекращение боевых действий и подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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