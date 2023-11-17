Сцена — жизнь

Тёплый осенний вечер — не свойственный серому промозглому ноябрю. Сегодня на сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова пройдёт показ спектакля по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова».

Если вы думаете, что именитый актёр-профессионал, выходя в тысячный раз на сцену, не волнуется, то ошибаетесь. Да хоть в миллионный! Играя одну и ту же роль, каждый из них проживает её по-своему ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Должность актёра накладывает определённую ответственность за зрителя. Ему необходимо за два часа спектакля оставить след в памяти человека, пришедшего в театр. Желательно на всю жизнь.

Вот и две давние подруги Зинаида Михайловна Петренко и Лариса Михайловна Любомудрова, как обычно, волнуются перед красочным, добрым, весёлым спектаклем. Пора бы идти в гримёрную, но здесь, на скамейке по проспекту Эркиндик, так хорошо, да и время ещё позволяет понежиться в лучах уходящего солнца. И это хорошо, ведь скоро начнётся зима. Какая она будет, знают лишь синоптики, да и то неточно.

«А помнишь?..». У подруг ещё есть время до начала спектакля, и хочется вспомнить всех тех, кто был когда-то рядом, кто сыграл в их жизни свои самые главные роли. Режиссёры, актёры, рабочие, просто зрители и

друзья… От воспоминаний молодости, по сердцу проливается тепло, будто лучи ноябрьского солнца проникают в самое нутро человеческой души. «Так хорошо, подруга! Так хорошо!» И вот уже пора готовиться к своей роли — матери главного героя, той самой Павлы Петровны Бальзаминовой. К своей последней роли…

Зинаида Петренко прослужила в театре русской драмы почти полвека. Кого только ни приходилось играть: дочь, мать, сестру, вдову, служанку. Смеяться, плакать, любить, ненавидеть, прощать, сожалеть. Но сцена для неё всегда была лекарством и эликсиром вдохновения. Вся жизнь прошла в любимом театре, и свою творческую деятельность она продолжала не только как актриса, но и как режиссёр, наставник молодых талантов. Она щедро делилась своим опытом с юными артистами, вела уроки актёрского мастерства в студиях и университете, просто давала советы. Доказательство того — почитание её творчества тысячами поклонников и звание вначале заслуженной, а потом и народной артистки Кыргызской Республики. Ведь ни одна громкая премьера не проходила без актрисы такой величины, как Зинаида Петренко.

Помимо признания на отечественной сцене, она с успехом гастролировала и за рубежом. А в 2010 году на Международном фестивале «Коляда-plis», традиционно проходящем в Екатеринбурге, удостоилась премии за лучшую женскую роль в спектакле «Мочалкин блюз» по пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще».

Своё продолжение в творческой деятельности Зинаида Михайловна видела в дочери и внучке. Известная актриса и режиссёр Нелли Плешакова и актриса Ядвига Плешакова смогли порадовать близкого человека своими талантами и упорным трудом.

Яркие незабываемые роли навсегда останутся в памяти поклонников, ценящих настоящий, неподдельный актёрский талант, коим обладала Петренко. Всегда яркая, весёлая, жизнерадостная, она подарила родному театру лучшие годы своего творчества, профессионализма и душевного тепла настоящего ЧЕЛОВЕКА!

Вот и сейчас на бульваре Эркиндик всё тот же тёплый, даже жаркий ноябрьский день, и скамейка всё так же ждёт задушевных разговоров двух выдающихся актрис и тепла их больших сердец…

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