Улыбка, озаряющая жизнь

Принято считать, что в этот мир мы приходим с определённой целью и миссией. У каждого человека свой путь. Наша задача — найти эту цель, узнать своё предназначение и выполнить свою миссию. Найдя свой путь, человек сможет достигнуть максимальных результатов и получить удовлетворение от своей жизнедеятельности.

Хочу рассказать об удивительном, всесторонне развитом и ответственном человеке — Абылкане Исраиловиче Исраилове. Он как магнит притягивает к себе людей, завораживает их богатым духовным миром, привлекает своей человечностью. Перед ним было открыто множество путей. Им избрана благородная цель: добиваться славы и почёта или прекрасными деяниями, или прекрасными произведениями. Главный принцип жизни: человек должен быть благородным, нравственно чистым в быту, семье, ответственным в работе.

Чтобы ближе познакомиться с ним, мысленно перенесёмся в село Каптал-Арык Панфиловского района. 15 марта 1945 года в семье простых сельских тружеников Исраила Жанызак уулу и Аалыбай кызы Токмат родился мальчик, которого назвали Абылкан. В своих стихотворениях, посвящённых родителям, он с теплотой вспоминает детские годы. Отец учил его читать и писать. Мама пекла ароматные, вкусные, горячие лепёшки. Помнит он построенный родителями двухкомнатный саманный домик на фундаменте из камней, невысокую глиняную стену вместо ограды. Там и прошли его детские годы. В этом доме остался любимый и незабываемый запах самых близких для него людей — отца и матери, в этом доме звучали из их уст ласковые слова: золотой мой, родной, сынуля…

В одной из своих статей он пишет, что первые слова, которые произносит ребёнок, пришедший в этот мир, — это «папа» и «мама». Для ребёнка родители — это опора и поддержка. Он призывает ценить и уважать родителей, не жалеть доброе слово для близких и родных. Считаю, что отцовские мудрые поучения, которые вдумчиво впитывал в себя юноша, помогли ему нравственно созреть, воспитали в нём любовь к труду и уважение к человеку труда.

Начинал он свою трудовую деятельность помощником чабана. Работал в летнюю жару и в зимнюю стужу на просторах Калининского района в колхозе «За линию ЦКВКП (б)». В семнадцать лет устроился на завод «Каинды-Кант» рабочим. В 1964 году поступил в Кыргызский государственный университет на физико-математический факультет. С первого курса его призывают в армию. Выполнив свой долг перед Родиной, отслужив три года в Воронеже, Абылкан продолжил учёбу в университете.

Он понимал, что от профессии учителя зависит будущее народа, будущее страны. Быть учителем трудно, сложно, романтики маловато. Но это только на первый взгляд. Если серьёзно подумать, то нетрудно убедиться в том, что учитель — самый большой романтик, человек творческий: он творит человека не только передачей определённых знаний, но прежде всего личным примером. Юноша стремился расширить свой кругозор, читал исторические произведения, учился всегда и везде.

Свою любовь на всю жизнь Абылкан встретил в университете. Айнса Абумеслимовна Исаметова тоже училась на физико-математическом факультете. Получив высшее образование, они объединили свои жизненные пути. Любовь Абылкан и Айнсы не мимолётное явление в их жизни. Она жила и крепла на всём протяжении совместной жизни супругов вплоть до того времени, когда забота о выросших детях дала им новое, более возвышенное чувство любви. Супруги — люди чистого сердца, прямых и честных отношений, чуждых лжи и обмана, уважают личную свободу и достоинство партнёров по жизни. Они вырастили трёх детей: сына — Ихтияра и дочерей — Айгул и Гульнару. Сейчас их радуют 12 внуков и три правнучки.

Айнса Абумеслимовна — заботливая мама и бабушка, воспитывающая, дающая пример, вызывающая любовь, восхищение, желание подражать.

Жена и друг Абылкана Исраиловича сердцем чувствует душевное состояние своего мужа и детей. Взаимная доброжелательность сформирована у них в атмосфере большой эмоциональной культуры. Они доброжелательны, сочувствуют близким, способны искренне желать добра окружающим людям.

Любимая женщина не стареет, она становится мудрее. Сближает этих необыкновенных людей и их совместная деятельность. Знания, полученные в университете, пригодились молодым специалистам в школе. Начинали свою трудовую деятельность в школе учителями математики. Затем руководство назначило их завучами, заметив, что они наделены большими способностями, являются настоящими тружениками в деле воспитания подрастающего поколения.

Абылкан Исраилович трудился завучем в Ийри-Суйской общеобразовательной школе. Коллектив состоял из молодых учителей. Всем им молодой завуч помогал добрым словом, методическими рекомендациями. Как руководитель, он был человеком настойчивым и вместе с тем чутким и отзывчивым. Никогда не ругал, не повышал голоса, но по румянцу на щеках можно было понять — он недоволен. На работе и в общественной деятельности супруги проявляли высокую культуру, были внимательны и аккуратны.

А.И. Исраилову было суждено стать работником органов внутренних дел Панфиловского района. 24 года он отработал в этой сфере. Возглавлял отдел в инспекции по делам несовершеннолетних, был начальником паспортного стола. В звании майора милиции вышел на пенсию.

Долго отдыхать на пенсии А.И. Исраилов не стал. Он подаёт документы на конкурсную должность главы Панфиловского айыл окмоту. Из восьми претендентов был избран именно он. Не зря говорят, что деятельный дух везде найдёт для себя почву, так как он всегда активен, настойчив, его беспокоят вопросы общественного блага.

После окончания выборного срока главы Панфиловского айыл окмоту А.И. Исраилова приглашают на должность директора заочной школы в пгт Каинды. И здесь трудовые дни были насыщены в условиях незаметности, скромности, простоты. Он мало говорил, но действия его всегда давали положительные результаты.

В 2009 году настало сложное время для сахарного завода «Каинды-Кант». Завод был на грани закрытия, так как сельские земледельцы перестали выращивать сахарную свёклу, а без сырья завод не может работать. Именно тогда и.о. директора ОАО «Каинды-Кант» Людмила Михайловна Козак пригласила А.И. Исраилова на должность специалиста по связям с общественностью. Заводу был нужен человек с заслуженным уважением и авторитетом, известный общественности, знающий государственный и официальный языки, умеющий убедить население и смело повести за собой. Критическое состояние завода, бедственное положение земледельцев страны открыли силы в характере Абылкана Исраиловича. Он и в праздники, и будни встречался с земледельцами Чуйской и Таласской областей, призывал выращивать свёклу и уверял их, что от этого они будут только в выигрыше. Земледельцы поверили в правдивость его слов. В настоящее время завод функционирует, сырья достаточно для беспрерывной работы. А.И. Исраилова можно назвать героем, так как в сложный момент сделал то, что необходимо было сделать в интересах нашего общества и промышленного предприятия. Гениальные люди почти всегда находятся, когда они нужны и устремляют все силы души для достижения цели. На должности специалиста по связям с общественностью ОАО «Каинды-Кант» Исраилов проработал 13 лет.

Не менее талантлива и трудолюбива и супруга нашего героя. После успешной педагогической деятельности работала в сфере бухгалтерского учёта: главным бухгалтером, начальником внешнего контроля. Работая на заводе «Эфиронос», каждый квартал ездила в Москву и успешно сдавала отчёт. Завершили свою трудовую деятельность супруги в ОАО «Каинды-Кант»: А.И. Исраилов — в 78 лет, а Айнса Абумеслимовна Исаметова — в 74 года.

Без кропотливого труда жизнь ничего не даёт. А.И. Исраилов много времени уделяет общественной работе. Он был избран депутатом Панфиловского кенеша и Чуйского областного кенеша. Большую работу проводил среди населения, будучи избранным председателем общества трезвости и председателем товарищеского суда Панфиловского района.

Более 30 лет являлся нештатным корреспондентом районной газеты «Слава труду»: публиковал очерки, статьи, поэтические произведения. Поздравляя А.И. Исраилова с 70-летним юбилеем, коллектив отмечает, что ему не страшно смотреть в глаза любому жизненному сроку. Он прошёл содержательный, полезный людям, праведный жизненный путь. Всё у него в судьбе получалось. Коллеги по перу не скрывают своего отношения к юбиляру:

…Ну что Вам пробежавшие года, когда, взойдя к их голубым вершинам,

Как самый обаятельный мужчина, всем женщинам Вы нравитесь всегда!

В свободное время, когда на него находит муза, он пишет стихи. А.И. Исраилов сохранил в своей душе свежесть юношеских мечтаний и философское отношение к жизни. Его стихи производят большое впечатление на читателей, волнуют ум и сердце. Свои сочинения-миниатюры, поэтические произведения он собрал в сборнике «Молодость — цветущий сад!» 2005 года выпуска.

В 2008 году вышла в свет историческая книга «Бошкой уулу Курама» в соавторстве с К. Жумагуловым и Ж. Турусбековым. Книга потрясающая, меняющая философию и мировоззрение человека. Тысячи граждан благодаря этой книге смогли построить своё родовое древо. Какой кропотливый труд и бесценный дар для потомков! А.И. Исраилов говорит: «Я стараюсь идти по дороге, проложенной нашими предками, которые указали мне путь».

Нашему герою ничто человеческое не чуждо: он любит с сельчанами организовывать праздники, умеет остроумно пошутить, никогда не зазнавался, не стучал по столу кулаком, даже не повышал голоса.

В сентябре 2006 года в селе Чорголо Панфиловского района по инициативе правнука Канай уулу Бошкоя — А.И. Исраилова — провели празднование 200-летия Бошкой — ата. Присутствующим А.И. Исраилов рассказал о вкладе Бошкоя в укрепление закреплённых земель от захватчиков. Были организованы соревнования по футболу, конным гонкам на 10 км, конные игры улак — тартуу. В борцовских состязаниях участвовали 20 человек. Победителям соревнования правнуки Бошкоя вручили кобылу, двух баранов, жеребца, быка и крупные денежные призы. Гостей потчевали в десяти национальных юртах.

Осенью 2008 г. по инициативе А.И. Исраилова в селе Орто-Арык Панфиловского района провели празднование 190-летия Бошкой уулу Курамы. Мероприятие грандиозное, подготовка со стороны правнуков колоссальная. После проведённого праздника Абылкан Исраилович отметил, что от хорошего дела мы дважды получили удовольствие: при подготовке этого мероприятия и когда увидели плоды своего труда.

За добросовестный труд А.И. Исраилов награждён многочисленными наградами: медалью МВД СССР «За безупречную службу»

3-й степени, от имени Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», почётной грамотой Министерства сельского и водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и другими грамотами, медалями, поощрениями. В 2005 году был признан почётным гражданином Панфиловского района. Награды получать приятно. Они украшают человека в результате приложенных его усилий. Все награды А.И. Исраилова побуждали к дальнейшему действию и самоотверженному труду. Супруге Исраилова А. А. Исаметовой вручена почётная медаль «Жена офицера».

Человек не рождается с великой душой, он сам себя делает таковым великолепными своими делами. Своей жизнью А.И. Исраилов опроверг устоявшееся мнение, что если человек берётся за два дела, прямо противоположных друг другу, — одно из них непременно не удастся ему. А.И. Исраилов своей жизнью доказал, что, если необходимо выполнить свой долг, необходимо забыть собственные интересы.

Анара Назарбекова, г. Кара-Балта.

Автор: -