Кыргызская ссылка венгерского генсека

Как вооружённое восстание в Венгрии 1956 года привело её лидера в советскую Киргизию.

Вместе с женой он пробыл здесь около трёх лет. Его, Матьяша Ракоши, окрестили на местный лад — Матвеем Иосифовичем. Знавшие его люди вспоминают весьма образованного человека. Библиотека с несметным количеством книг занимала едва ли не всю комнату. А его печатная машинка работала неустанно.

Невероятно спокойный человек с меланхоличным характером часто бывал подавленным. Сам он об этом говорил так: «Ещё недавно смотрел на жизнь сверху вниз, теперь — снизу вверх». Оно и понятно: недавно лидер страны, делавший политику, а теперь — пенсионер на задворках истории.

Его пытались развеселить, как могли, старались отвлечь от дурных мыслей. Неунывающей супруге, обладавшей более жизнерадостным характером, Феодоре Фёдоровне это удавалось. Они часто гуляли в окрестностях, ходили в гости к соседям, принимали у себя. Угощали знаменитыми венгерскими винами.

Вокруг Феодоры Фёдоровны всегда вертелось много детворы, которую она обучала рисованию. Супруга венгерского генсека владела несколькими языками, имела дипломы инженера и искусствоведа. По национальности якутка, она вполне сходила за обычную кыргызку. По крайней мере, многие были уверены в этом.

А в соседнем с ними доме жил то ли телохранитель, то ли агент…

БУДАПЕШТСКИЙ ВЗРЫВ

Венгрия больше половины прошлого века слыла неспокойной восточно-европейской страной. В 1918 году здесь произошла революция, давшая стране независимость, до этого она входила в состав Австро-Венгрии.

Так образовалась Венгерская Советская республика. В правительстве Венгерской Советской республики 1919 года будущий лидер оказался самым молодым министром, он возглавлял почту и телеграф. Когда советская власть пала (она продержалась лишь 4 месяца), мигрировал в Россию. Был избран членом исполкома III Коминтерна. В 20-30-е годы — один из руководителей революционного подпольного движения. Арестован и осуждён на родине к длительному сроку. На свободе он оказался благодаря Сталину, который, похоже, высоко ценил пылкого коммуниста. Вождь всех народов обменял его на группу венгерских разведчиков, захваченных советскими чекистами.

А 23 октября 1956 года в Будапеште ревела двухсоттысячная толпа. Группа демонстрантов прорвалась на территорию расположенной в центре города казармы и захватила оружие. Первые жертвы появились в ходе столкновений повстанцев, пытавшихся попасть в Дом радио, чтобы передать в эфир свои требования. Протестующие снесли 25-метровый памятник Сталину и предприняли попытки захватить ряд зданий, в результате чего начались бои с подразделениями государственной безопасности и армии…

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

За несколько месяцев до трагических событий венгерский лидер был отстранён от руководящих постов и выехал в СССР.

Всех постов его лишили во время хрущёвской оттепели. После чего генсек в очередной раз обосновался в Москве. Однако по настоянию его оппонентов «венгерского Сталина» вскоре выслали в небольшой сибирский городок. Здесь он встретил Феодору Корнилову, которая вскоре стала его женой.

Любопытное упоминание о жене генсека встречается в мемуарах последнего председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. В то время — сотрудника советского посольства в Будапеште, работавшего под руководством своего начальника Юрия Андропова. «В то время в Советском Союзе был образован комитет за освобождение Ракоши и его товарищей. Возглавила эту общественную организацию замечательная женщина, якутка по национальности, Феня Фёдоровна Корнилова. В 1940 году Ракоши и его товарищи были обменяны на венгерские знамёна, захваченные Россией в Первую мировую войну. Так Ракоши оказывается на свободе. В Советском Союзе он возглавляет венгерских коммунистов. У нас обретает вторую родину, обзаводится семьёй. Кстати, его женой становится та самая якутка, которая возглавляла когда-то комитет за его освобождение и теперь решила до конца дней разделить нелёгкую судьбу мужа».

Сибирские морозы ссыльный переносил тяжело, постоянно болел и ходатайствовал о переводе в Среднюю Азию. Так супруги оказались в Киргизии.

МАТВЕЙ И ФЕОДОРА ИЗ ТОКМАКА

В сентябре 1964 года Матьяш Ракоши с женой Феодорой отправились в далёкий кыргызский городок Токмак. Это была уже настоящая суровая ссылка. Но опять-таки не было никаких судебных постановлений, всё решалось на партийных форумах в закрытом порядке.

Как жили супруги в изгнании? Как проводили свободное время, которого у них теперь было более чем предостаточно? Феодора не интересовалась политикой, зато она прекрасно владела искусством изготовления керамических изделий. И, как всякая женщина, занималась хозяйством: готовила, ходила за водой — словом, обустраивала быт… А ещё много времени проводила с местной ребятнёй. Мастерила поделки, выдумывала игры…

Супруг же её, будучи, несомненно, человеком сильной воли, не опустил руки. Во-первых, помногу работал над воспоминаниями, писал мемуары. Иногда обращался за материалами в Институт истории ЦК Венгерской социалистической партии, писал в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Во-вторых, по-прежнему вёл свою борьбу, писал письма в ЦК — в Москву и Будапешт, а также обращался за помощью к старым друзьям в компартиях зарубежных стран. Поскольку за Ракоши присматривал КГБ, то в Москве примерно представляли, к кому обращался Матвей. Например, в Китай к Чжоу Эньлаю, первому премьер-министру КНР.

Существовало даже предположение, что собрался бежать в Китай, в Италию — к лидеру итальянских коммунистов Луиджи Лонго, или во Францию — к его коллеге Жаку Дюкло и другим. Изредка письма с просьбой улучшить положение супруга направляла Феодора, которая даже ездила в Москву. Они оба были уже людьми пожилыми, поэтому нуждались в квалифицированной медицинской помощи. Им уже трудно было справиться с условиями жизни — непривычный климат, всякого рода неудобства: приходилось ходить за водой, заготавливать дрова…

Время шло. Л. Брежневу и Н. Подгорному стали писать уже депутаты Верховного Совета СССР, так как у жены Ракоши оказались влиятельные родственники, в том числе депутат от Якутии.

Он умер на 80-м году жизни в Горьком (ныне Нижний Новгород), куда его перевели из Токмака, в 1971 году. Похоронен в Венгрии.

Выписка из Большой еврейской энциклопедии:

«В большом красивом доме за высоким забором обычно было тихо. Мало кто знал, что здесь несколько лет проживает такой большой человек…»

МАРТОВСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А вот что вспоминает известный венгерский кинорежиссёр, дочь также известного скульптора Киргизской ССР Ласло Месароша — Марта.

По приглашению художника Семёна Чуйкова в 1936 году скульптор с семьёй прибыл в Киргизию для творческой работы.

Его дочь сняла цикл фильмов о нашей стране. Героиню одной из картин приглашает одноклассник в роскошный особняк. Этот парень — племянник генсека.

— Он был влюблён в меня, — поведала она в одном из недавних интервью. — Он жив до сих пор. Он учился в Германии, там работал, он инженер. Он сменил фамилию. Такая романтическая история, что он всю жизнь меня любил. И всегда присылает цветы. Всегда, когда у меня кончалась жизнь с мужем, он появлялся. Такая история для фильма. Очень умный человек, интересный.

— А каким был его отец?

— Я думаю, что он был очень умный, но ничего не знал о Венгрии. Писали, что Сталин его выбрал, потому что он был еврей. Были коммунисты-крестьяне, рабочие, но он выбрал еврея, потому что знал об Освенциме и думал, что еврей будет больше слушаться.

— Ракоши был евреем-антисемитом?

— Он не был, наверное, антисемитом, но страшно боялся, он всего боялся. Всё-таки он 16 лет сидел в тюрьме — это не так просто. Это трагический человек. Володя не его сын, у Ракоши не было детей, Володя — это сын его сестры, которая умерла в Швейцарии.

— Жена ведь была русская?

— С Урала она была. Её приставили к нему.

К слову, когда Ласло Месароша пригласили в СССР, у него был выбор: Ленинград или Фрунзе? Он без сомнения выбрал второй вариант. Но это уже другая венгерская история…

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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