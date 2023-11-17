Весь мир — одна семья

Подобной риторики придерживается большинство населения Индии. Это традиционная основа философии «Васудхаив Кутумбакам». А чтобы не бросать слов на ветер, правительство страны ещё в 1964 году запустило специальную программу ITEC — Indian Technical and Economic Cooperation (Программа индийского технического и экономического сотрудничества). Она — наиважнейший элемент внешней политики Индии.

За свой почти 60-летний период существования программа охватила 160 стран и внесла колоссальный вклад в повышение квалификаций более двухсот тысяч специалистов, в том числе из нашей страны. Индия ежегодно предлагает нашей стране 100 стипендиальных мест по программе. Сегодня численность выпускников ITEC в КР — около 1500 человек, включая гражданских и военных специалистов.

Представителям стран — партнёров ITEC предоставляется возможность пройти уникальные учебные курсы в различных научно-инновационных центрах Индии. Для этого создано 47 специальных учебных заведений, в которых в течение года проводятся 280 краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных курсов.

Обучение ведётся по бухгалтерскому учёту, аудиту, банковскому делу и финансам, управлению, работе на компьютере, продвинутым средствам вычислительной техники, информационным технологиям, телекоммуникациям, трудовым вопросам, развитию предпринимательства, развитию малого и среднего бизнеса, развитию сельских районов, английскому языку, массовым коммуникациям, планированию в области образования и управлению, дизайну инструментов, фармацевтике, образованию и исследованиям, текстильному делу, окружающей среде и возобновляемым источникам энергии. А совсем недавно добавились новые — нанотехнологии, криминалистика и кибербезопасность.

Программа ITEC полностью финансируется правительством Индии. Все расходы, связанные с учебной программой, а это: стоимость обучения и учебно-ознакомительных поездок, пособия на проживание и книги, экстренной медицинской помощи, а также обратного авиабилета берёт на себя правительство Индии.

Вот уже несколько лет стало доброй традицией отмечать в Бишкеке День индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC), где выпускники программы делятся впечатлениями и опытом обучения в Индии, могут рассказать о стране и побудить других принять участие в программе.

Гульзат Казакова — выпускница программы, заведующая кафедрой филологии в Международном университете «Ала-Тоо», недавно вернулась из южной части Индии города Ченнаи. Она благодарна правительству и министерству образования Индии за проведённые результативные дни в столь прекрасной и гостеприимной стране. Четыре недели она не только повышала квалификацию, но и узнавала об Индии заново, не по фильмам и социальным сетям, а своим собственным впечатлением. Её как филолога привлекла именно индийская литература, особенно эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна», а стихами нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора она буквально зачитывалась. Вдохновившись индийским творчеством (вместе со своим студентом), Гульзат даже перевела фольклорную прозу Индии «Панчатантру» на кыргызский язык.

На торжественном мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Кыргызстане Арун Кумар Чаттерджи отметил, что на протяжении тридцати лет продолжается интенсивное партнёрство между нашими странами. Особое внимание уделяется наращиванию потенциала государственных и военнослужащих.

— За последние десятилетия более ста офицеров из вашей страны прошли различные военные курсы в Индии в рамках программ Deference ITEC. Структура курсов отражает целенаправленную академическую и физическую подготовку молодых офицеров, — отметил посол.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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