Национальная модель профилактики правонарушений: опыт Узбекистана

В 2017 году Республика Узбекистан перешла на новый этап своего демократического и правового развития. За истекший период создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике правонарушений.

Национальная модель профилактики правонарушений Республики Узбекистан имеет свои особенности, обусловленные культурными и историческими корнями. В частности, данная модель в большей степени связана с исторически сложившимся национальным институтом махалли. Деятельность махалли направлена на совершенствование эффективности системы оказания помощи семьям, женщинам и престарелым, а также принятия мер по раннему предупреждению правонарушений, что позволяет оперативно влиять на социально-духовную среду и реализацию верховенства закона в обществе.

Стратегия развития «Узбекистан-2030» закрепляет за махаллей важные задачи по противодействию распространения негативных деструктивных идей в обществе, укреплению тесного взаимодействия семьи, школы и махалли, а также её превращение в «связующий мост» между обществом и государственными органами в обеспечении благосостояния населения и решении повседневных вопросов в регионах.

Вместе с тем, в республике проведена значительная работа по совершенствованию системы органов внутренних дел, развитию и укреплению их низового звена, призванного, в первую очередь, обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан, профилактику правонарушений и борьбу с преступностью непосредственно в махаллях.

Принятые меры позволили повысить эффективность деятельности органов внутренних дел, обеспечить мирную и спокойную жизнь граждан, предотвратить рост преступности в стране. Приняты системные и эффективные меры по обеспечению мира и спокойствия в стране, внедрению принципиально новых механизмов охраны общественного порядка и формированию у населения чувства личной безопасности, а также коренным образом пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая данную деятельность, в основе которой лежит реализация благородной идеи – «Служить интересам народа».

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3182 «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов» от 8 августа 2017 г. все махалли, исходя из криминогенной обстановки, ежегодно подразделяются на «зеленые», «желтые» и «красные» категории.

К «зеленой» категории относятся махалли, на территории которых не совершено ни одного преступления. В махаллях «желтой» категории в отчетный период доля преступлений на тысячу населения равна или является меньшей данного показателя по району (городу). Особое внимание уделяется махаллям «красной» категории, на территории которых доля преступлений, совершенных в том числе отдельной категорией лиц, а именно несовершеннолетними, женщинами, безработными, ранее судимыми, лицами в состоянии алкогольного опьянения, состоящими на профилактическом учете или находящимися под административным надзором, на тысячу населения превышает показатель района (города).

Если за 9 месяцев 2022 г. количество махаллей, относящихся к категории «красных», составляло 33%, «желтых» ­25,6%, «зеленых» – 41,3%, то уже в 2023 г. за данный период времени число махаллей, относящихся к категории «красных», составляет уже 23%, «желтых» ­– 40,5%, «зеленых» – 36,5%.

Вместе с тем, на данном этапе осуществляется комплекс мер по реализации принципа «Благополучная и безопасная махалля». Важная роль при этом отводится деятельности «махаллинской пятерки», в состав которой входят председатель махаллинского схода граждан, (старший) инспектор профилактики опорного пункта органов внутренних дел (махаллинского пункта правопорядка), помощник хокима по вопросам развития предпринимательства, занятости населения и сокращения бедности, женщины-активисты и лидеры молодежи.

Деятельность каждого представителя «махаллинской пятерки» направлена на осуществление социальной профилактики, исходя из направленности своей деятельности. Данный вид профилактики нацелен на охват такой категории лиц, от которых в силу их тяжелой жизненной ситуации, можно ожидать совершения правонарушений, и включает в себя меры по искоренению бедности, оказанию содействия и помощи уязвимым группам населения в трудоустройстве, открытию семейного бизнеса и получении кредита, обучению, переподготовке и повышению квалификации по востребованным на рынке труда специальностям, своевременному получению другой социальной помощи. Осуществление социальной профилактики, в первую очередь, направлено на анализ имеющихся проблем населения в постоянном диалоге с ним, что позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, а также способствовать возвращению к нормальной жизни.

Следует отметить, что на данный момент принято решение о трансформации данной структуры в «махаллинскую семерку», в состав которой дополнительно будут включены налоговый инспектор и социальный работник, что позволит повысить эффективность ранней профилактики правонарушений.

Председатель махалли содействует малообеспеченным семьям в улучшении их жилищных условий. Помощник хокима отвечает за трудоустройство безработных. Лидер молодежи привлекает молодежь к спорту и занимается ее досугом. Женщина-активист вовлекает женщин в предпринимательство и ремесленное дело. Инспектор профилактики следит за криминогенной ситуацией. Налоговый инспектор поможет легализовать предпринимательскую деятельность, а самозанятым перейти в категорию малого бизнеса. Социальный работник будет заниматься оказанием социальных услуг одиноким пожилым людям, инвалидам и другим уязвимым слоям населения.

Кроме того, национальная модель профилактики правонарушений Республики Узбекистан отличается адресной социальной помощью гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Налажена система «женской», «молодежной» и «железной» тетрадей для оказания материальной помощи соответствующим категориям населения. Планируется интеграция данных систем в единую информационную платформу для повышения эффективности оказания помощи.

При этом, на уровне махаллей будут коллегиально решаться более 70 вопросов, затрагивающих предоставление финансовой помощи, субсидий и кредитов. При этом, выделение помощи из фондов занятости, предпринимательства и надомничества будет осуществляться по решению схода граждан каждой махалли.

Подводя итоги, можно отметить, что национальная модель профилактики правонарушений тесно связана с проводимой в стране социальной профилактикой, оказанием адресной социальной помощи, системном диалоге с населением, деятельностью «махаллинской семерки», основанной на совершенно новых механизмах взаимодействия органов внутренних дел, махалли, иных государственных органов и институтов гражданского общества, что, безусловно, положительно влияет в целом на состояние криминогенной ситуации в Республике Узбекистан.

Людмила Югай,

доцент кафедры Деятельности по профилактике правонарушений Академии МВД, доктор юридических наук, подполковник

Мансур Курбанов,

заместитель начальника кафедры Деятельности по профилактике правонарушений Академии МВД, подполковник

Автор: -