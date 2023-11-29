Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

лот №1: закуп погружного насоса FLYGT ($17 342,14);

лот №2: закуп смазочных материалов Shell ($3 186.24);

лот №3: закуп автошин ($15 685,18).

3. 22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.

29.11.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Статус: завод-изготовитель, официальный представитель.

5. Условия поставки:

лот №1 — DDP склад Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 13 календарных недель с момента подписания договора;

лот №2 — DDP склад Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 30 календарных дней с момента подписания договора;

лот №3 — DDP склад Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 90 календарных дней с момента подписания договора.

6. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб. 0 (556) 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com, Артур Ким.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.4. Неделимость лота.

Приложение

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