Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

лот №4: СИЗ и спецодежда (заключение долгосрочного договора по заказу на отгрузку);

лот №5: муфты латунные ($31 318);

лот №6: кислота соляная ($1 354).

3. 22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.

29.11.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5. Условия поставки:

лот №4 — DDP г. Бишкек/ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №4 — по заказу на отгрузку;

лот №5 — DDP г. Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №5 — до 90 дней с момента заключения договора;

лот №6 — DDP г. Бишкек/ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №6 — до 10 дней с момента заключения договора.

6. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 193 доб.), моб. 0 (770) 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

7.4. Неделимость лота.

7.5. Обязательное предоставление образцов товара (лот №4).

7.6. Наличие лицензии для поставки (лот №6).

Приложение

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