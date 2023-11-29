Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
лот №4: СИЗ и спецодежда (заключение долгосрочного договора по заказу на отгрузку);
лот №5: муфты латунные ($31 318);
лот №6: кислота соляная ($1 354).
3. 22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.
29.11.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5. Условия поставки:
лот №4 — DDP г. Бишкек/ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №4 — по заказу на отгрузку;
лот №5 — DDP г. Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №5 — до 90 дней с момента заключения договора;
лот №6 — DDP г. Бишкек/ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №6 — до 10 дней с момента заключения договора.
6. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 193 доб.), моб. 0 (770) 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7. Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
7.4. Неделимость лота.
7.5. Обязательное предоставление образцов товара (лот №4).
7.6. Наличие лицензии для поставки (лот №6).
Приложение
Дата публикации: 10:00, 22-11-2023
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