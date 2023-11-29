Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

лот №7: закуп металла ($3 195,00).

22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.

29.11.2023 г., 08.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4. Условия поставки:

лот №7 — DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №7 — до 20 календарных дней с момента подписания договора.

5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (193 доб.), моб. 0 (770) 000 420, evgeny.pichurin@kazminerals.com, Евгений Пичурин.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6. Особые условия:

6.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

6.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

6.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

6.4. Неделимость лота.

Приложение

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