Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
лот №7: закуп металла ($3 195,00).
22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.
29.11.2023 г., 08.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4. Условия поставки:
лот №7 — DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №7 — до 20 календарных дней с момента подписания договора.
5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (193 доб.), моб. 0 (770) 000 420, evgeny.pichurin@kazminerals.com, Евгений Пичурин.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
6.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
6.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
6.4. Неделимость лота.
Приложение
Дата публикации: 10:00, 22-11-2023
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