Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
лот №8: проведение воздушно-депрессионной съёмки вентиляционной сети подземного рудника «Бозымчак»;
лот №9: предоставление услуг спутниковой связи Iridium.
3. 22.11.2023 г., — начало тендера.
29.11.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (доб. 39 193), моб. 0 (772) 322 638, adilet.adyluulu@kazminerals.com, Адилет Адыл уулу.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Неделимость лота.
6.2. Оплата безналичным расчётом.
6.3. Работы выполнить на основании технического задания.
6.4. Опыт аналогичных работ/услуг.
Приложение
Дата публикации: 10:00, 22-11-2023
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