Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

лот №10: строительство склада взрывчатых материалов на ГОК «Бозымчак».

3. 22.11.2023 г. — начало тендера

06.12.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

06.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (доб. 39 193), моб. 0 (772) 322 638, adilet.adyluulu@kazminerals.com, Адилет Адыл уулу.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6. Особые условия:

6.1. Неделимость лота.

6.2. Оплата безналичным расчётом.

6.3. Работы выполнить на основании технического задания.

6.4. Опыт аналогичных работ/услуг.

Приложение

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