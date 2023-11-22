Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
лот №11: подземный самосвал.
22.11.2023 г., 09.00 — начало тендера.
06.12.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
3. 06.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Условие поставки:
лот №11 — DАP-Бозымчак, срок поставки по лоту №11 — 22 недели с момента подписания договора.
5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб.: 0 (770) 00 14 71, tariel.joodatov@kazminerals.com, Тариэл Жоодатов
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Неделимость лота.
6.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
6.3. Требование к поставщикам по лоту:
№11 — завод-изготовитель;
№11 — техническое задание.
5.4. Опыт поставок аналогичного товара — не менее трёх договоров.
5.5. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.
Приложение
Дата публикации: 10:00, 22-11-2023
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