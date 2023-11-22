Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

лот №11: подземный самосвал.

22.11.2023 г., 09.00 — начало тендера.

06.12.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

3. 06.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Условие поставки:

лот №11 — DАP-Бозымчак, срок поставки по лоту №11 — 22 недели с момента подписания договора.

5. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб.: 0 (770) 00 14 71, tariel.joodatov@kazminerals.com, Тариэл Жоодатов

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6. Особые условия:

6.1. Неделимость лота.

6.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

6.3. Требование к поставщикам по лоту:

№11 — завод-изготовитель;

№11 — техническое задание.

5.4. Опыт поставок аналогичного товара — не менее трёх договоров.

5.5. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.

Приложение

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