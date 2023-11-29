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Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Объявления о закупке ТРУ


1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

 

2. Предмет закупки:

лот №12: инструменты ($8 797);
лот №13: стропы ($1 318 ).

 

22.11.2023 г., 08.00 — начало тендера.

29.11.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
29.11.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

 

3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

 

3.3. Условие поставки:

лоты №12, 13 — DDP «Бишкек» (Incoterms 2010).
3.4. Срок актуальности предложения — 30 календарных дней.

 

4. Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): +996 (312) 39 23 32 (195 доб.), моб. 0 (770) 000 278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.

 

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

 

5. Особые условия:

 

5.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10 дней с момента извещения потенциального победителя.
5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
5.3. Статус завода или официального представителя для лота №13.
5.4. Неделимость лота.
5.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

 

Приложение

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Дата публикации: 10:00, 22-11-2023

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