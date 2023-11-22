Кыргызстан — Япония: новая ступень отношений

Президент Садыр Жапаров с официальным визитом находится в Японии.

В Токио борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Ханеда». Президента Садыра Жапарова встретил государственный министр иностранных дел Японии Кийото Тсуджи и другие официальные лица.

Встреча с императором

В Императорском дворце Президент встретился с Императором и Императрицей Японии.

У входа во дворец главу государства и первую леди Айгуль Жапарову встретили Император Нарухито и Императрица Масако. После взаимных приветствий Президент Садыр Жапаров, первая леди Айгуль Жапарова совместно с Императором и Императрицей Японии перешли в зал для переговоров.

Император и императрица, приветствуя Президента и первую леди Кыргызстана, выразили надежду, что визит Садыра Жапарова в Японию окажет позитивное влияние на весь комплекс кыргызско-японских двусторонних отношений.

Садыр Жапаров, поблагодарив за гостеприимство, отметил, что Япония для Кыргызстана — дружественная страна, со своими богатыми историческими традициями и древней культурой. Президент выразил Императору глубокое уважение и пожелал в новой эре Рэйва неизменного процветания и благополучия.

Далее в честь Президента Садыра Жапарова и его супруги Айгуль Жапаровой состоялся приём от имени Императора Нарухито и императрицы Масако.

В духе взаимопонимания

Следующая встреча была со спикером Палаты представителей Парламента Японии Фукусиро Нукага.

Стороны обсудили вопросы развития межпарламентских отношений, а также планы по их дальнейшему углублению.

Президент Садыр Жапаров отметил, что для Кыргызстана и для него, в частности, данный визит исторический. Встречи в его рамках вселяют большой оптимизм по перспективам дальнейшего сотрудничества с японской стороной. Глава государства заявил, что межпарламентские связи — это важная составляющая развития межгосударственных отношений, которые необходимо укреплять и далее. Он особо подчеркнул, что Кыргызстан как независимое государство стремится к демократическому развитию с момента своего образования в 1991 году. В данном контексте Садыр Жапаров поблагодарил японскую сторону за продолжительную поддержку Кыргызстана во имя укрепления демократии, социально-экономического развития страны.

В свою очередь спикер Палаты представителей парламента Японии Фукусиро Нукага констатировал, что в прошлом году стороны отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что за прошедшие годы межпарламентское взаимодействие между Кыргызстаном и Японией развивается на высоком и доверительном уровне. Фукусиро Нукага с удовлетворением отметил развитие демократии в Кыргызстане и подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении межпарламентского сотрудничества в традиционном духе взаимопонимания.

Важная роль банка

Затем Президент встретился с управляющим Японского банка по международному сотрудничеству (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) Нобумицу Хаяси.

Основная цель Японского банка по международному сотрудничеству — развитие экономического сотрудничества между Японией и зарубежными странами через предоставление ресурсов для инвестиций за рубежом и содействие международной торговле. Банк играет важную роль в развитии японского экспорта и импорта, деятельности страны за рубежом. Финансовый институт полностью финансируется правительством Японии.

Глава государства отметил, что Кыргызстан настроен на дальнейшее укрепление партнёрства с Японией по всем направлениям, в том числе в привлечении таких авторитетных финансовых институтов, как JBIC.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона придаёт важное значение созданию благоприятных условий для деятельности японских компаний и развития прямых инвестиций между деловыми кругами Кыргызстана и Японии. Он сказал, что активная динамика двусторонних контактов даёт большой оптимизм перспективам дальнейшего сотрудничества с японскими партнёрами. Кыргызская сторона приветствует такие примеры успешного сотрудничества в банковской сфере. Садыр Жапаров предложил сотрудничество в сфере зелёной энергетики и инфраструктуры.

В свою очередь Нобумицу Хаяси вкратце рассказал о деятельности финансового института и выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей республикой и в реализации конкретных проектов с Кыргызстаном. Он также отметил, что в целях реализации договорённостей команда JBIC готова приехать в Кыргызстан для детального изучения потребностей страны.

Встречи в Киото

Президент во второй день официального визита в Японию посетил город Киото.

Садыр Жапаров и Айгуль Жапарова в древнюю столицу Японии прибыли на скоростном поезде Шинкансен.

Здесь состоялась встреча с губернатором префектуры Киото Такатоши Нишиваки.

Приветствуя высоких гостей, губернатор с удовлетворением обозначил устойчиво развивающиеся во всех сферах двусторонние отношения между Кыргызстаном и Японией, подчеркнув, что в прошлом году страны отмечали 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений.

Такатоши Нишиваки выразил уверенность в том, что визит Президента Садыра Жапарова в Японию выведет двусторонние отношения государств на новый уровень.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров от имени кыргызской делегации и от себя лично поблагодарил японскую сторону за тёплый приём в древней столице Японии — «городе тысячи храмов». Поделившись своими впечатлениями о Стране восходящего солнца, в частности, городе Киото, он отметил, что Япония всегда была известна своей уникальной способностью сочетать традиции и современность. Садыр Жапаров подчеркнул, что у японской стороны можно многому научиться. И добавил, что прошедшие накануне в Токио встречи вселяют большой оптимизм в отношении будущего двустороннего партнёрства.

В завершение стороны договорились углублять взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Японией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Позже Президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова приняли участие в чайной церемонии. Главе государства и его супруге подробно рассказали об особенностях приготовлении чая, об обычаях чаепития в Японии, после чего мастер чайной церемонии подал ароматный напиток.

В Японии чаепитие — это целое искусство. На японском фраза «чайная церемония» звучит как садо (тядо), что дословно обозначает «чайный путь».

Визит бизнес-миссии

Президент Садыр Жапаров далее провёл деловую встречу с руководством японской ассоциации РОТОБО в Токио.

Японская ассоциация по торговле с Россией? и новыми независимыми государствами (РОТОБО) основана в 1967 году и содействует развитию делового сотрудничества со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Страны-партнёры — Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия.

Приветствуя высоких гостей, президент Ассоциации Масами Иидзима отметил, что для них большая честь встречаться с Президентом Кыргызстана. Он с удовлетворением отметил, что правительство Японии усиливает свой интерес к Центральной Азии. Об этом свидетельствуют планируемые на высоком уровне мероприятия в 2024 году в рамках формата «Япония+Центральная Азия». В данном контексте Масами Иидзима сообщил, что в конце ноября текущего года в Кыргызстан прибудет бизнес-миссия, состоящая из 20 человек, представляющих ведущие японские компании и крупные предприятия. В рамках визита предусмотрен ряд мероприятий, в том числе посещение СЭЗ «Бишкек», встречи с представителями государственных органов Кыргызстана. Он сообщил о намерении использовать визит бизнес-миссии как возможность шаг за шагом развивать последовательные отношения с Кыргызстаном, определив наиболее потенциальные сферы для увеличения масштабов и бизнеса между двумя странами. В частности, японская сторона заинтересована в развитии экономического обмена между Кыргызстаном и готова активизировать бизнес-диалог по таким направлениям, как туризм, сельское хозяйство, энергетика, промышленность.

Масами Иидзима подчеркнул, что визит Президента Садыра Жапарова в Японию своевременный и придаст дополнительный импульс укреплению взаимодействия между двумя странами.

Приветствуя участников встречи, глава государства выразил уверенность в том, что она положит начало более тесному взаимодействию между Кыргызстаном и Японией.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил желание и стремление японской стороны к ознакомлению с инвестиционно-экономическими возможностями, которые предлагает Кыргызстан. Данная встреча откроет новые перспективы для развития бизнес-отношений с партнёрами из Японии, в частности с Японской ассоциацией по торговле с Россией (РОТОБО).

Президент, подчеркнув, что Япония — один из важных партнёров Кыргызстана, отметил положительную динамику роста в двусторонней торговле в текущем году. При этом Садыр Жапаров считает, что потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами используется не в полной мере.

Глава государства акцентировал внимание участников встречи на том, что Кыргызстан обладает значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой. В вопросе сотрудничества с японскими партнёрами Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан выступает за более широкое присутствие японского бизнеса и ведущих корпораций в стране, в таких сферах, как зелёная экономика, туризм, возобновляемые источники электроэнергии, сельское хозяйство, лёгкая и обрабатывающая промышленность, сфера услуг, цифровизация, а также горнодобывающая отрасль.

Особое внимание Президент обратил на открывающиеся возможности и имеющийся потенциал сотрудничества с кыргызской стороной в области строительства гидроэлектростанций, развития возобновляемых источников энергии, а также в проведении совместных научных исследований по данным направлениям.

Далее с презентацией выступил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, в которой представлена подробная информация о возможностях и преференциальных условиях страны для инвесторов.

Интерес японского бизнеса растёт

Президент Садыр Жапаров сегодня также провёл переговоры с управляющим Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Ишигуро.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Глава государства, отметив, что в Кыргызстане предпринимаются реальные практические шаги для улучшения инвестиционного климата, призвал компании и финансовые структуры Японии активно участвовать в реализации инвестиционных проектов в стране. В данном контексте Садыр Жапаров сообщил, что уделяет личное внимание вопросу защиты иностранных инвесторов, гарантирует защиту вкладываемых в Кыргызстан инвестиций.

Он акцентировал внимание на одном из важных направлений взаимного сотрудничества — развитие информационных технологий. Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что в этом плане страна обладает высоким потенциалом, который всегда востребован, и в перспективе, посодействует продвижению цифровой экономики, улучшению качества образования, здравоохранения и инфраструктуры. Кыргызская сторона заинтересована в привлечении опыта и передовых технологий Японии в совершенствовании IT-отрасли.

В свою очередь управляющий JETRO Норихико Ишигуро поблагодарил Президента за возможность лично встретиться и обсудить перспективные проекты. Он особо подчеркнул, что в Кыргызстане есть очень большой потенциал и интерес японских компаний к стране растёт, в этой связи необходимо наполнить интерес конкретными предложениями, представляющими взаимный интерес. В завершение Норихико Ишигуро добавил, что данная встреча откроет новые возможности реализации различных программ и проектов в рамках кыргызско-японского сотрудничества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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