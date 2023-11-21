Парламентская дипломатия — важный канал взаимодействия

Президент Садыр Жапаров принял председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, посетившую страну для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества, в том числе развития межпарламентских связей между двумя странами.

Глава государства, тепло приветствуя Валентину Матвиенко, отметил, что кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между двумя странами носят стратегический и союзнический характер. В данном контексте Президент подчеркнул состоявшийся официальный визит Президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Пользуясь случаем, Садыр Жапаров передал Владимиру Путину самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания. Говоря о межпарламентском сотрудничестве, глава государства подчеркнул, что при личной поддержке Валентины Матвиенко парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия. Поддерживаются постоянные контакты на уровне руководства и депутатов.

В свою очередь Валентина Матвиенко передала слова приветствия от Президента России Владимира Путина. Она подчеркнула заинтересованность российской стороны в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. В данном контексте она отметила положительную динамику увеличения двустороннего товарооборота между Кыргызстаном и Россией. В частности, председатель Совета Федерации Федерального собрания обозначила большой интерес среди российских крупных компаний, готовых к взаимовыгодной реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане. В беседе Валентина Матвиенко также выразила слова признательности Президенту Садыру Жапарову за поддержку русского языка в стране, подчеркнув, что по инициативе лидеров двух стран в Кыргызстане намечена реализация успешного проекта, как строительство 9 современных кыргызско-российских школ.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -