Начало новой эпохи в отношениях

В Токио состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В резиденции премьер-министра Японии Президента встретил глава правительства Фумио Кисида. Состоялось приветственное рукопожатие, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Японии. Далее Фумио Кисида и Садыр Жапаров обошли строй почётного караула, выстроенный в честь высокого гостя. Лидерам представили официальные делегации двух стран.

По завершении церемонии Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Фумио Кисида перешли в зал для двусторонних переговоров.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Японией, в том числе в формате «Япония+Центральная Азия».

Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что рад встрече с Президентом Садыром Жапаровым и его визиту в страну.

Он подчеркнул, что Кыргызстан — дружественный партнёр Японии, и обозначил готовность активизировать сотрудничество с Кыргызской Республикой по ряду направлений. Фумио Кисида заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнёрства с Кыргызстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров поблагодарил японскую сторону за тёплое гостеприимство, отметив, что Япония — дружественная и близкая по духу для Кыргызстана страна. По его словам, благодаря поддержке Японии реализованы конкретные проекты и программы, которые внесли значительный вклад в укрепление социально-экономического развития Кыргызстана. С особым удовлетворением Садыр Жапаров отметил подписываемый во время визита новый политический документ — Совместное заявление о дружбе и всеобъемлющем партнёрстве в новую эпоху между Кыргызстаном и Японией. Данный документ знаменует собой начало новой эпохи, новой страницы в истории дружбы и взаимоотношений между двумя государствами. Пользуясь случаем, Президент Садыр Жапаров пригласил премьер-министра Фумио Кисида посетить с визитом Кыргызстан в удобное для него время.

На переговорах в целях повышения показателей торгово-экономического оборота, предложено рассмотреть создание совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Стороны договорились проработать подписание Соглашения о взаимной защите инвестиций. Выразили уверенность в том, что по итогам визита сотрудничество между Кыргызстаном и Японией поднимется на ещё более высокий уровень.

Президент Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Уважаемый господин Премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа, В первую очередь хотел бы ещё раз выразить искреннюю признательность уважаемому господину премьер-министру Японии Фумио Кисиде за приглашение посетить Японию с официальным визитом. Хотел бы поблагодарить японскую сторону за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации визита нашей делегации. Сегодня я имел честь провести обстоятельные переговоры с премьером-министром Японии, господином Фумио Кисидой, на которых мы смогли обсудить широкий перечень актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Хочу отметить, что Кыргызстан рассматривает Японию как близкого и дружественного партнёра, с которым разделяет общие ценности демократического развития, политического и торгово-экономического сотрудничества. Мы подписали Совместное заявление о дружбе и всеобъемлющем партнёрстве в новую эпоху между Кыргызской Республикой и Японией и ряд других важных документов. В этой связи выражаю удовлетворение и уверенность, что данный визит окажет позитивное влияние на весь комплекс кыргызско-японских двусторонних отношений.

Кыргызстан и Япония придают большое значение укреплению мировой стабильности и сотрудничеству с другими странами.

Мы готовы вести конструктивный диалог и работать над общими решениями для обеспечения стабильности и процветания в регионе. Крайне важным считаю, что наша встреча подтвердила основополагающие принципы дружбы, доверия и взаимопонимания, которые сложились между Кыргызской Республикой и дружественной Японией. Кыргызстан и Япония разделены расстоянием, но ничто не мешает нашим отношениям развиваться поступательно. Уверен, что эта встреча придаст импульс дальнейшему плодотворному развитию и углублению всесторонних партнёрских отношений между нашими странами и народами»

В то же время в резиденции премьер-министра состоялась встреча первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой с супругой премьер-министра Японии Юко Кисидой. Далее прошла церемония подписания и обмена двусторонними документами. Затем глава государства с супругой приняли участие в официальном приёме от имени премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Утром, 21 ноября, завершив официальный визит, Президент Садыр Жапаров вернулся в Бишкек.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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