Вечный памятник писателя

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял участие в церемонии открытия памятника великому писателю, общественному деятелю, Герою Кыргызской Республики Туголбаю Сыдыкбекову.

На мероприятии присутствовали депутаты, представители Кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, деятели культуры, современники писателя, студенты и читатели.

Торага Нурланбек Шакиев остановился на творческом и жизненном пути писателя.

«В своих произведениях Туголбай Сыдыкбеков искусно описал нрав и особенности кыргызского народа, условия жизни, цели и стремления людей своей эпохи. Будучи гигантом нашей литературы, он основал школу молодых поэтов-писателей, стал наставником для целой плеяды талантливых учеников. Также он поддерживал таких писателей, как Чингиз Айтматов и Тологон Касымбеков, порой укрывая их от кнута тоталитарной системы», — сказал он, подчеркнув, что Туголбай Сыдыкбеков выступал в роли аксакала не только в творческой сфере, но и в общественной жизни страны.

«Известный писатель, глубоко убеждённый в том, что «знание родного языка — высшая культура», отважно боролся за будущее кыргызского языка и внёс большой вклад в его сохранение и развитие. Он не боялся гнева системы и заботился о будущем народа. Благодаря своему патриотизму и мужеству он заслужил уважение народа, и ещё при жизни его признали отцом нации. На заре независимости он давал советы и стоял во главе народа. Поэтому не будет ошибкой сказать, что Туголбай Сыдыкбеков — один из наших великих людей, воздвигнувших себе вечный памятник», — сказал торага, подчеркнув, что долг нынешнего поколения — способствовать публикации и распространению творческого наследия великого писателя, и добавил, что литература — один из важных факторов воспитания и формирования общества.

Напомним, Туголбай Сыдыкбеков родился в 1912 году в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Писатель, посвятивший свою жизнь творчеству и написавший множество романов, поэм, очерков и рассказов, ушёл из жизни в 1997 году.

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