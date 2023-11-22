Мы открыты для инвесторов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял представителей китайской корпорации «Цзыцзинь».

Они обсудили двустороннее взаимодействие, в том числе в рамках деятельности ОсОО «Алтынкен» на месторожении Талдыбулак — Левобережный Кеминского района Чуйской области.

Гости рассказали о передовых и уникальных технологиях, применяемых компанией при добыче полезных ископаемых, которые позволяют минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, тем самым обеспечивая экологическую безопасность.

Глава Кабмина подчеркнул, что кыргызская сторона заинтересована в расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с корпорацией.

Он также рассказал о введении в стране статуса стратегического инвестора с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности. Отметил, что деятельность горнодобывающего предприятия «Алтынкен» является подтверждением успешной реализации двусторонних инициатив, отвечающих интересам двух государств.

В свою очередь президент корпорации «Цзыцзинь» Цзоу Лайчан отметил, что в Кыргызстане созданы самые лучшие инвестиционные условия, и добавил, что китайские компании заинтересованы в ведении бизнеса у нас.

В завершение стороны выразили готовность углубления сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Мы открыты для рассмотрения инвестиционных предложений», — заключил Акылбек Жапаров.

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