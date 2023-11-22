Экономика поднимается с колен

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью ряда предприятий открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия».

Он осмотрел выставочный комплекс, который строится из пенополистирольных панелей, изготовленных по инновационной системе Emmedue.

Кроме того, Бакыт Торобаев ознакомился с ходом ремонтных работ в зданиях ОсОО «Кыргызфармтех» и нового предприятия по производству ювелирных изделий, а также с работой цеха по сборке запчастей для грузового автомобиля Shacman.

Заместитель главы Кабмина отметил, что одна из важнейших социальных задач открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» — сокращение безработицы и трудовой миграции в стране за счёт создания новых рабочих мест. «Открыты новые производственные предприятия, промышленность стала развиваться, реализуется ряд проектов, например, проводится модернизация, расширение уже действующих производственных предприятий, а также перезапуск деятельности простаивающих заводов», — сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что ОАО «Кыргызиндустрия», созданное в конце 2021 года со стопроцентным государственным участием, с марта 2022 года реализовало 16 проектов из 20.

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