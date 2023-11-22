Подписаны документы

По итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Японию подписан ряд двусторонних документов.

Совместное заявление о дружбе и всеобъемлющем партнёрстве в новую эпоху между Кыргызской Республикой и Японией; Соглашение об установлении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Кыргызской Республики и Японии; Соглашение, направленное на получение грантовой помощи по реализации проекта по оснащению техникой для содержания ирригационных каналов; Соглашение между Министерствами юстиции Кыргызской Республики и Японии о сотрудничестве в правовой сфере; Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения; Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Учреждением «Дирекция Парка высоких технологий Кыргызской Республики» и Ассоциацией «Капитал знаний».

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