Япония: устанавливаем деловые контакты

Президент Садыр Жапаров в рамках официального визита в Японию встретился с представителями компании Metarise Japan в Токио.

На встрече презентовано оборудование — гравитационный генератор, вырабатывающий электроэнергию мощностью от 3 до 5 киловатт в час, а также представлена подробная информация о деятельности компании.

Отмечается, что Metarise Japan планирует начать пилотный проект по установке гравитационных генераторов в Кыргызстане. Компания получила эксклюзивный патент в Японии на производство указанного оборудования и намерена внести вклад в решение вопросов об альтернативных источниках электроэнергии нашей республики.

Глава государства, ознакомившись с представленной информацией, подчеркнул, что Кыргызстан всегда открыт для японских инвесторов и новых технологий. Он добавил, что государство уделяет особое внимание развитию энергетики, поскольку это основа экономики и одна из ключевых отраслей. В стране создаются все условия для создания благоприятной обстановки и привлечения инвестиций.

Следующими стали переговоры с президентом Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака.

Стороны с удовлетворением отметили сложившиеся доверительные отношения между Кыргызстаном и Японией посредством деятельности агентства. Президент Садыр Жапаров отметил положительную тенденцию развития дружеских отношений между правительствами двух стран и поблагодарил JICA за многолетнюю поддержку, оказываемую стране. В продолжение сложившегося взаимодействия между кыргызской стороной и JICA Садыр Жапаров предложил рассмотреть вопросы финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии, а также изучить вопрос реализации крупных инфраструктурных проектов в области транспорта и коммуникаций, которые бы имели позитивный мультипликативный эффект.

В свою очередь президент JICA Акихико Танака, приветствуя высоких гостей, отметил, что рад видеть членов делегации Кыргызской Республики во главе с Президентом Садыром Жапаровым в Японии. Он сообщил, что Японское агентство по международному сотрудничеству обращает особое внимание на партнёрские отношения с Кыргызстаном и намерено сконцентрироваться на проектах в Кыргызстане, которые направлены на развитие экономики и сельского хозяйства, энергетики и на повышение туристического, экспортного потенциала, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В связи с чем Акихико Танака подтвердил готовность к продолжению сотрудничества в приоритетных направлениях и эффективной реализации совместных проектов. Он убеждён, что данный официальный визит Президента Садыра Жапарова в страну станет большим вкладом в укрепление и развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Японией.

Далее Президент обсудил с главой Японской ассоциации туристических операторов (JATA) Кунихарой Эбиной вопросы расширения связей в сфере туризма и перспективы взаимодействия в этой области.

Глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован в установлении тесного сотрудничества в этой сфере на взаимовыгодных и долгосрочных условиях партнёрства.

Садыр Жапаров рассказал, что в Кыргызстане предлагается деловой, зимний, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, а также активный туризм. При этом руководство страны стремится к тому, чтобы каждый турист чувствовал себя комфортно и уверенно. На сегодня в стране активно внедряются реформы, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма. Он обратил внимание на выгодное географическое положение Кыргызстана, которое позволяет создавать комбинированные туры по всей Центральной Азии. В данном контексте призвал японскую сторону к активному сотрудничеству в развитии взаимного туризма, а также в реализации инфраструктурных проектов в туристической отрасли страны. Садыр Жапаров пригласил японских туроператоров посетить Кыргызстан и ознакомиться с интересными инвестиционными предложениями.

Глава JATA Кунихара Эбина с большим удовлетворением сказал о том, что компания рассматривает сотрудничество в области туризма с Кыргызстаном и готова тесно работать с кыргызскими коллегами в данном направлении, учитывая богатый туристический потенциал страны. Он вкратце рассказал о деятельности компании и предложил кыргызской стороне проводить совместные практические мероприятия, направленные на брендинг туристических продуктов Кыргызстана на японском туристическом рынке, обмен контактами, а также привлечение туристов для продвижения туристического потенциала Кыргызстана. В завершение стороны договорились содействовать увеличению прямых контактов между туристическими операторами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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