Картины женщин дарят тишину…

«Мир глазами женщин» — так назвали организаторы выставку художественных произведений, открывшуюся в филиале столичной «Галереи М» (в помещении ЦУМ-2 «Айчурек»). Компактная экспозиция вместила работы более 25 женщин-художниц страны.

Женский взгляд в изоискусстве — это особый взгляд. В этом убеждаешься, глядя на впечатляющую экспозицию. Пейзажи, натюрморты, композиции пронизаны необыкновенной теплотой и поэтичностью, озарены светлым и жизнерадостным восприятием бытия и дарят зрителю высокие примеры авторского исполнения: дыхание радости, стремление к свету и теплу, любви и гармонии.

По мнению организаторов, общая интонация выставки — живописная феерия оттенков цвета и эмоциональная насыщенность. И что особенно привлекает, художницы не стремятся конкурировать: эта благородная позиция дарит зрителям возможность почувствовать творческую индивидуальность каждой, независимо от возраста и особенностей внутреннего мира. Сегодня в неспокойном мире стихийные бедствия и иные природные, социальные и прочие катаклизмы болью отзываются в сердцах нашей прекрасной половины. И не удивительно, что в некоторых авторских работах присутствуют опасение и печаль, которые проглядывают в произведениях за внешними вроде бы эффектными их композициями.

В выставочной экспозиции (хотя мест мало, а картин множество) зрители увидели большую палитру различных тем, композиционных сюжетов и художественных направлений. В ней представлены авторы известные и те, которых знают лишь почитатели изобразительной музы. Работы, к примеру, Халиды Шимовой трудно спутать с другими полотнами. Они широкоформатны и выполнены в технике масляной живописи или на шёлке (тушь, акварель), наполнены яркими красками и добрыми сюжетами. Их отличает позитив, вера в светлое и лучшее, искренность и приятные эмоции.

Другая известная художница — Жылдыз Асангали. Её красочные композиции, тонкие по цвету, позитивные по настроению, хотя в них уловима и лёгкая грусть. В них ощутима некая мистика и разлита тишина, в которой мы сегодня так нуждаемся. Конструктивные натюрморты Натальи Копелович, бушующие яркими красками родной природы композиции Динары Исраиловой, Зульфии Акимовой, волнующие сюжетной интригой пейзажи Гульнары Мусабай, Орозган Мамбеталиевой, Данакан Адамкановой, Алмагульз Белековой и Нурпери Болотбековой, творческие реминисценции Чолпон Идирисовой, Нюргуяны Иннокентьевой и Ажар Уметалиевой, жанровые пейзажи Ривы Ташмаматовой и Гульнары Меренбаевой. Всех достойных авторов нам, увы, трудно перечислить…

Экспозиция, воспевающая мир глазами женщин, талантливо и образно изображающая его неповторимые мгновения оказывает удивительное успокаивающее действие на зрителей, когда они смотрят на цветы, растения, животных, домашний скарб, раскрытую книгу на столе, растущие во дворе деревья. Всё это действует исцеляюще от жестоких бурей и политических передряг современного бытия и удерживает нас на плаву неспокойной жизни подобно корабельным якорям.

Несомненно, каждый зритель отыщет в экспозиции что-то своё, личное, и мы, без скидок на гендер, можем открыто сказать, что авторы, представившие здесь свои незаурядные произведения, — талантливые мастера и блестящие художники.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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