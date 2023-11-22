Кинофестиваль, у которого есть будущее

В столице стартовал первый в истории Бишкекский международный кинофестиваль. В мае прошлого года Президент страны С. Жапаров издал Указ о мерах по развитию национальной киноиндустрии. Одна из ключевых задач, которые глава государства поставил перед деятелями кинематографии, заключалась в проведении Бишкекского международного кинофестиваля в ежегодном формате.

И вот в национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоялась торжественная церемония открытия праздника киноискусства, в которой принял участие глава Кабмина А. Жапаров.

«Мы постараемся сделать Бишкекский кинофорум крупнейшей площадкой, которая привлечёт внимание мирового сообщества», — подчеркнул в своей приветственной речи на открытии министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов. Он отметил, что история кыргызского кино начинается с первого полнометражного фильма «Салтанат», снятого на киностудии «Фрунзе» в 1955 году, а сегодня талантливые сценаристы, режиссёры, операторы, актёры демонстрируют и сохраняют традиции, сложившиеся в эпоху «кыргызского чуда».

«Таким образом, мы берём на себя задачу проведения фестиваля на высоком уровне, превращая вновь основанный Бишкекский кинофорум в крупнейшую площадку, объединяющую деятелей кино и привлекающую мировое сообщество», — акцентировал он.

Министр заметил, что, чувствуя огромную роль кинематографа в развитии культуры и общества, глава государства С. Жапаров уделяет особое внимание поддержке и развитию киноискусства, в то время как со стороны государства ему оказывается достаточная финансовая и моральная поддержка.

Доказательство этого — основание первого Бишкекского международного кинофестиваля Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики при активной поддержке деятелей национальной киноиндустрии. Максутов сообщил, что есть хорошее намерение в будущем повысить престиж кинофестиваля и сделать его одной из крупнейших площадок, которую признают в СНГ, Центральной Азии и мировом сообществе.

Разумеется, для этого потребуются активные усилия всех деятелей национальной кинематографии. Он искренне поприветствовал всех официальных лиц, присутствующих на церемонии открытия, а также отечественных и зарубежных участников, членов жюри и особенно подчеркнул присутствие в качестве гостя форума турецкой кинозвезды Туркан Шерай, создавшей в своё время на экране один из пленительных образов айтматовских героинь.

Кроме того, в Бишкекском кинофестивале участвуют известные представители киноискусства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Турции, Канады, Италии, Франции, Сербии, Индии, России, Кореи, Японии, Германии, Туниса, Эстонии, Грузии, США, Венгрии, Китая, Вьетнама, Швейцарии и других стран. Он пожелал успехов всем участникам, собравшимся на столь большой площадке, и пригласил всех посмотреть фильмы, представленные на фестивале. Максутов объявил Бишкекский международный кинофестиваль, посвящённый 95-летию Ч. Айтматова, открытым, и выразил уверенность, что форум кино в столице нашей страны станет ярким событием в культурной жизни и внесёт ощутимый вклад в продвижение кыргызского кино в мире.

В формате кинофестиваля пройдут конкурсные просмотры среди международных и национальных произведений киноискусства. В Национальной библиотеке имени А. Осмонова прошёл форум «Айтматов и кино». В официальной части выступили первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Т. Ажымалиев, видный общественный деятель Р. Айтматов, заместитель министра культуры Турции Сердар Чам и заслуженная артистка Киргизской ССР и Кыргызстана А. Темирова.

Ажымалиев отметил, что отечественное кино невозможно представить без Чингиза Айтматова, чья роль в создании «кыргызского чуда» неизмерима. Он также сказал, что на основе свыше 20 произведений классика снято около тридцати картин, успешно созданных не только на наших киностудиях, но и в Казахстане, Турции, Германии, Америке, Франции, России, Таджикистане и других странах.

В форуме приняли активное участие известный айтматовед, лауреат международной премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Ч. Айтматова академик А. Акматалиев, лауреат Госпремии СССР, народный артист Туркменской ССР Х. Наралиев, заместитель директора Госагентства кинематографии Узбекистана Ш. Ризаев, профессор Кенсангского университета, адвайер Пусанского международного кинофестиваля Хонг Санву, казахский киновед и кинокритик, президент Ассоциации критиков Казахстана Г. Абикеева, известный кинорежиссёр Республики Якутия А. Егоров, президент Фонда имени Ч. Айтматова Э. Айтматова, ряд видных деятелей киноискусств страны и представителей киноиндустрии из более чем 10 зарубежных стран.

В формате первого Бишкекского международного кинофестиваля также проходят семинары с участием представителей мировой киноиндустрии, таких как Леонид Голик, Паоло Мария Спина, Нустрат Дуррани, Джонатан Шен. В ходе семинаров обсуждались вопросы совместного международного сотрудничества, продвижения проектов и новые возможности для деятелей киноиндус-трии. Кинорежиссёр из ФРГ Леонид Голик подчеркнул, что после многих лет быстрого роста производства контента и появления на рынке новых игроков, будущее драматических сериалов остаётся ещё загадкой. «Сейчас мы находимся в фазе слияния. В этом контексте цель мастер-классов в том, чтобы проложить путь к краткосрочному и долгосрочному развитию, создать различные сценарии и взглянуть в будущее», — сказал он.

Итальянский продюсер Паоло Мария Спина в докладе о совместном кинопроизводстве Центральной Азии и Европы рассказал о возможности выхода на европейские кино и телерынки, а также подробно описал способы совместного производства кинопродукии Италией и Центральной Азией.

Режиссёр из Китая Джонатан Шеен проинформировал участников семинара о возможности сотрудничества режиссёров Центральной Азии и КНР, рассказал о контенте кинопроизводства в его стране и способах его распространения в Азии, а также об особенностях работы с китайскими производителями.

На семинаре с участием иностранных производителей и продюсеров обсуждаются вопросы совместного производства фильмов и место фестивалей в системе мировой киноиндустрии. В итоге работы семинар отберёт 10 успешных проектов, в приоритете — выявление молодых талантов и поддержка дебютных проектов режиссёров. В рамках CAF ряд выбранных на фестивале авторских проектов будет представлен на специальном семинаре, посвящённом кинематографу Центральной Азии, который организуют посольство Франции в Кыргызстане и Национальный центр кинематографии и анимации Франции на Каннском кинофестивале 2024 года.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: моменты работы Бишкекского международного кинофестиваля.

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