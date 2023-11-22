Зажглась звезда… На оперной сцене

Для почитателей классической музыки Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева подготовил массу сюрпризов, одним из которых стала премьера оперы «Риголетто» неподражаемого Джузеппе Верди.



Внимательный поклонник классики задастся вопросом: что тут нового? Эта опера с успехом проходит во многих театрах мира и постоянно присутствует в репертуарном листе и нашего отечественного театра. А дело в том, что на оперном небосклоне зажглась новая звезда. И, судя по овациям, вполне успешно! Молодая, талантливая Полина Попикова исполнила роль Джильды — прекрасной дочери шута. Её звонкий струящийся голос разливался, будто ручеёк на лесной поляне.

Совсем юной девочкой Полина пришла поступать в Кыргызское государственное музыкальное училище имени М. Куренкеева с большим желанием исполнять эстрадные песни. В итоге с отличием окончила два направления: хоровое дирижирование и сольное пение. Учёбу успешно совмещала с работой в отечественном ансамбле «Сувенир». По словам наставницы и коллеги по цеху Оксаны Шутовой, Полина добивается успехов благодаря своей целеустремлённости, упорству и прекрасным природным данным.

Когда-то председатель экзаменационной комиссии назвал девушку готовой певицей и посоветовал создавать свой репертуар.

Не останавливаясь на достигнутом, Полина Попикова поступила в консерваторию, где её преподавателем стала талантливейшая народная артистка страны Эльвира Асанкулова. Именно благодаря ней мечта Полины о сцене осуществилась.

Партия Джильды в опере «Риголетто» считается одной из сложнейших, но молодая артистка с достоинством исполнила свою первую роль. Ещё бы! Ведь рядом с ней работали такие таланты: народный артист Бактыбек Ыбыкеев, народный артист Садырбек Жумашов, заслуженный артист Нурлан Суймоналиев и многие другие.

Да и сама история появления оперы «Риголетто» достаточно интересная. Она задумана по мотивам пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». Но выхода в свет так и не получила: цензура запретила её как подрывающую авторитет королевского двора. Работавшие в дуэте над либретто Джузеппе Верди и Франческо Мария Пьяве вынужденно изменили список действующих лиц, и вместо короля главным соблазнителем дам становится герцог Мантуанский, носящий фамилию реально существующего рода, а вместо шута Трибуле — реальное историческое лицо, служившее во дворце Франциска I, появился горбун Риголетто (от французского rigoler — «смеяться»). Создатели оперы тасуют героев, их невозможно назвать однозначно хорошими или плохими. Постепенно происходит перевоплощение и трансформация. К примеру, в начале постановки шут Риголетто на радость придворным высмеивает горе несчастного графа-отца Монтероне, за что и получает проклятие. А ветреный красавец-герцог очарователен, где-то глуп, но вовсе не зол. И чем больше зритель фокусирует своё внимание на одном персонаже, тем сильнее расплывается его симпатия к полюбившимся героям в первых двух действиях. Джузеппе Верди вовсе не ищет лёгких путей, он лихо закручивает сюжетную линию, но в конце оперы каждый сидящий понимает одну

наиважнейшую прописную истину: самое сильное чувство, которое может испытывать человек, — это любовь и лишь она доминирует над ревностью, ненавистью и даже страхом перед смертью.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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