Объявления о закупке ТРУ

1- Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2- Предмет закупки:

Лот № 1- СИЗ ($5526)

Лот № 2- Строительные материалы ($15876)

3- 24.11.2023г. (с 8-00) — начало тендера, 01.12.2023г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

01.12.2023г.— вскрытие ценовых предложений.

4- Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

5- Условия поставки:

Лот №1 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1- до 60 дней с момента заключения договора.

Лот №2 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2- до 60 дней с момента заключения договора.

6- Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 585858 (39193 доб.), моб. 0770 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.

7- Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

7.4. Неделимость лота.

Приложение

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