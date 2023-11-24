Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1- Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2- Предмет закупки:
Лот № 1- СИЗ ($5526)
Лот № 2- Строительные материалы ($15876)
3- 24.11.2023г. (с 8-00) — начало тендера, 01.12.2023г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
01.12.2023г.— вскрытие ценовых предложений.
4- Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
5- Условия поставки:
Лот №1 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1- до 60 дней с момента заключения договора.
Лот №2 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2- до 60 дней с момента заключения договора.
6- Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 585858 (39193 доб.), моб. 0770 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.
7- Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
7.4. Неделимость лота.
Приложение
Дата публикации: 9:00, 24-11-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: