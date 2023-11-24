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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С визитом в Минске


Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом находится в Минске (Республика Беларусь).

 

 

Борт главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, где его встретил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

 

В столице Беларуси Президент принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Сессия прошла под председательством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. С докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступил генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

 

Члены Совета коллективной безопасности обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определили предстоящие задачи, а также приняли ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

 

Лидеры стран ОДКБ подвели итоги председательства Беларуси в организации и заслушали информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Республики Казахстан в 2024 году.

 

Подробнее в следующем номере газеты.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

 

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Дата публикации: 15:59, 24-11-2023

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