С визитом в Минске

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом находится в Минске (Республика Беларусь).
Борт главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, где его встретил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.
В столице Беларуси Президент принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Сессия прошла под председательством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. С докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступил генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.
Члены Совета коллективной безопасности обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определили предстоящие задачи, а также приняли ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.
Лидеры стран ОДКБ подвели итоги председательства Беларуси в организации и заслушали информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Республики Казахстан в 2024 году.
Подробнее в следующем номере газеты.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:59, 24-11-2023
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