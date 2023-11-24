Сначала встретились министры

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Минске.



На заседании состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности Организации в межсессионный период. В связи с переходом Республике Казахстан председательства в ОДКБ с 1 января 2024 года казахстанская сторона представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на предстоящий год.

По итогам совместного заседания принято Заявление министров иностранных дел государств — членов ОДКБ «Об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства» и подписан ряд документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках в Организации, а также по кадровым и финансовым вопросам.

Также одобрены проекты документов выносимые на рассмотрение членов Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности также принял участие Министр обороны генерал-лейтенант Б. Бекболотов, и его коллеги — руководители оборонных ведомств, секретари советов безопасности государств — членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

На заседании руководители оборонных ведомств рассмотрели вопросы развития военной составляющей Организации, разработанные Объединённым штабом ОДКБ совместно с оборонными ведомствами, в том числе касающиеся совершенствования составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ), миротворческих контингентов государств — членов ОДКБ и национальных контингентов Коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, а также Коллективных авиационных сил ОДКБ.

По итогам совместного заседания подписан ряд документов, нацеленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации, согласованы кадровые и финансовые вопросы, а также одобрены проекты документов, выносимые на рассмотрение очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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