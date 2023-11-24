ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Маленькая Италия в Кыргызстане


В Ысык-Атинском районе Чуйской области под руководством заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева прошло выездное совещание, посвящённое поддержке сферы виноградарства.

 

 

Присутствовали полномочные представители Президента в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, соответствующие государственные учреждения и предприниматели агропромышленной отрасли.
Бакыт Торобаев сообщил, что Кабмин готов оказывать всестороннюю поддержку бизнесменам, а также предоставлять налоговые льготы и соответствующие рекомендаций садоводам.

 

Благодаря выращиванию винограда также можно развивать экспорт, создавать новые рабочие места. Заместитель главы Кабмина добавил, что страна обладает благоприятными климатическими условиями, производственным и инфраструктурным потенциалом.

 

В завершение заседания Бакыт Торобаев поручил государственным учреждениям совместно с садоводами создать рабочую группу, а также подготовить соответствующие нормативные правовые акты по поддержке виноградарства.

Поделиться:

Автор: -    

Дата публикации: 15:57, 24-11-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитованикАникинАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБерик УалиБиялиновБоконбаевБорисенкоВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваРубанСетйнбергСидоровCтейнбергСячинТихоноваШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев