Маленькая Италия в Кыргызстане

В Ысык-Атинском районе Чуйской области под руководством заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева прошло выездное совещание, посвящённое поддержке сферы виноградарства.

Присутствовали полномочные представители Президента в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, соответствующие государственные учреждения и предприниматели агропромышленной отрасли.

Бакыт Торобаев сообщил, что Кабмин готов оказывать всестороннюю поддержку бизнесменам, а также предоставлять налоговые льготы и соответствующие рекомендаций садоводам.

Благодаря выращиванию винограда также можно развивать экспорт, создавать новые рабочие места. Заместитель главы Кабмина добавил, что страна обладает благоприятными климатическими условиями, производственным и инфраструктурным потенциалом.

В завершение заседания Бакыт Торобаев поручил государственным учреждениям совместно с садоводами создать рабочую группу, а также подготовить соответствующие нормативные правовые акты по поддержке виноградарства.

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