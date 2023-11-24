Маленькая Италия в Кыргызстане

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Ысык-Атинском районе Чуйской области под руководством заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева прошло выездное совещание, посвящённое поддержке сферы виноградарства.
Присутствовали полномочные представители Президента в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, соответствующие государственные учреждения и предприниматели агропромышленной отрасли.
Бакыт Торобаев сообщил, что Кабмин готов оказывать всестороннюю поддержку бизнесменам, а также предоставлять налоговые льготы и соответствующие рекомендаций садоводам.
Благодаря выращиванию винограда также можно развивать экспорт, создавать новые рабочие места. Заместитель главы Кабмина добавил, что страна обладает благоприятными климатическими условиями, производственным и инфраструктурным потенциалом.
В завершение заседания Бакыт Торобаев поручил государственным учреждениям совместно с садоводами создать рабочую группу, а также подготовить соответствующие нормативные правовые акты по поддержке виноградарства.
Дата публикации: 15:57, 24-11-2023
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