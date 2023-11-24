Султанша турецкого кино Тюркан Шорай — гость университета «Манас»

В Кыргызско-Турецком университете «Манас» состоялось открытие Недели турецкого кино в рамках Бишкекского международного кинофестиваля, который прошёл в столице с 17 по 21 ноября 2023 года.

Почётным гостем фестиваля, организованного под эгидой Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и посвящённого 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, мудрого писателя тюркского мира, стала султанша турецкого кино Тюркан Шорай, исполнительница главной роли в фильме «Тополёк мой в красной косынке», снятом по незабываемому произведению Чингиза Айтматова.

Объединяющая сила искусства в университете «Манас»

Гала-программу церемонии открытия Дня Турции и Недели кино посетили первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Тимурлан Ажымалиев, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики, доцент Сердар Чам, посол Турецкой Республики в Кыргызстане Ахмет Садык Доган, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин Оглы Гандилов, представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Кыргызстане Мехмет Давулжу, депутат из Стамбула и член парламента Великого национального собрания Турции, продюсер фильма «Зерно пшеницы» Серкан Байрам, представитель народа Орду 26-27 созыва, генеральный директор общества «Ерли Душундже» Метин Гюндогду, ректор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», профессор Алпаслан Жейлан, первый проректор, к.э.н. Бактыгул Каламбекова, генеральный директор департамента кино Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Эркин Йылмаз, координатор канала TRT Avaz Седат Сагыркая, координатор Недели турецкого кино, режиссёр Онер Кылыч, турецкие организации и учреждения в Бишкеке, общее сообщество КТУМ, студенты, участники фестиваля, представители киносообщества и прессы.

В фестивале участвовали режиссёр Семин Капланоглу, продюсер и режиссёр Исмаил Фидан, продюсер Нарин Нур Акди, Эсра Гезгинжи, Мухаммет Эмре Кая, Бурак Хактаныр, Фатих Османлы, Джунейт Каракуш, Ахмет Селим Тунжер, звезда Азра Аксу и журналист Али Эйюпоглу. Ещё одну гостью — Тюркан Шорай — зал встретил громкими аплодисментами. В гала-программе показали короткометражный фильм «Последний ужин».

Праздничная программа началась с размещения небесного ковра в картинной галерее имени Курманжан Датки.

Выставка «Султанша турецкого кино Тюркан Шорай на плакатах»

Также состоялась церемония открытия выставки «Султанша турецкого кино Тюркан Шорай на плакатах», подготовленная факультетом коммуникации Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Открывая экспозицию, Тюркан Шорай отметила, что взволнованна, ведь организаторы представили фильмы с участием актрисы. На память об этом событии ей подарили красный платок у постера фильма «Тополёк мой в красной косынке».

Основное торжество продолжилось в Конгресс-культурном центре университета «Манас». Открыли его государственные гимны двух стран. Затем состоялся показ рекламных фильмов университета «Манас» и Бишкекского международного кинофестиваля. Продолжением стали презентация биографического фильма «Туркан Шорай» и демонстрация фильма «Ностальгия по кыргызской земле», рассказывающего историю творческой встречи известной актрисы Тюркан Шорай с великим писателем Чингизом Айтматовым.

Затем Тюркан Шорай вышла на сцену вместе с ректором, профессором Алпасланом Жейланом. Сидевшие в зале гости встали и приветствовали её бурными аплодисментами.

Тюркан Шорай награждена знаком «Университету «Манас» — 25 лет»

Нагрудной знак вручил ректор, профессор Алпаслан Жейлан. Тюркан Шорай, сказавшая, что её очень хорошо приняли, поделилась своими чувствами: «Я никогда не забуду приезд в этот университет. Обнимаю вас всех с любовью. Я оставляю здесь свою любовь и своё сердце. Спасибо вам всем! Да здравствуют дружба и братство тюрских республик!»

Обращаясь к студентам, она сказала: «Наша молодёжь делает мир процветающим. Надежда мира — в молодёжи. Мы ожидаем от вас великих дел. Увы, я всё ещё сижу среди вас, в этом зале… Как прекрасно получить образование, окончить университет и оказаться в области науки! Используйте эту возможность по максимуму. Потому что вы учитесь в очень ценном университете. Мы вами гордимся», — сказала Тюркан Шорай, добавив, что она приехала в Кыргызстан во второй раз и побывала в доме великого писателя Чингиза Айтматова, что навеяло ей приятные воспоминания.

«Тюркан Шорай — это университет»

С своём выступлении ректор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», профессор Алпаслан Жейлан отметил: «Тюркан Шорай — это школа. Тюркан Шорай — это университет. Как сказал Чынгыз Айтматов, словами не передать всех чувств, в этом нет необходимости. Не хватит слов, чтобы описать Тюркана Шорай, она наша султанша. Мы принимаем Тюркан Шорай как гордого члена нашего университета, для нас большая честь, что в наш университет пришла великая личность. Всегда будьте с нами! Крепкого вам здоровья!»

Посол Турецкой Республики в Кыргызстане Ахмет Садык Доган представил картину Тюркан Шорай с её фотографиями, сделанными во время её первого приезда в Кыргызстан. Заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики, доцент Сердар Чам также показал портрет актрисы, написанный маслом.

После того, как под бурные аплодисменты Тюркан Шорай покинула сцену, мероприятие продолжилось вступительной речью.

Первый проректор университета «Манас» к.э.н. Бактыгул Каламбекова в своём выступлении, описывая важность этого дня, отметила: «Университет «Манас» также вносит свой вклад в возрождение кыргызского чуда, которое было известно миру в то время. В нашем вузе работают великие люди, творящие чудеса, став партнёрами и сторонниками, они основали кафедру кино. Вклад наших преподавателей в рост высококвалифицированных специалистов огромен».

Первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызсой Республики Тимурлан Ажымалиев сообщил, что важная часть Бишкекского международного кинофестиваля — Неделя кино Турции, которую пригласили в качестве страны-гостя. Он подчеркнул, что это даёт возможность познать культуру. По его словам, сотрудничество между представителями киноиндустрии двух стран будет расширяться, и поблагодарил стороны, внёсшие вклад в организацию фестиваля.

На мероприятии народный депутат Орду 26-27 созывов, генеральный директор общества «Ерли Душундже» Метин Гундогду рассказал о важности «Недели кино страны-гостьи Турции», которая прошла в рамках Бишкекского международного кинофестиваля. Он рассказал об успехах турецкого кино, актёров и актрис, а также поблагодарил режиссёров.

Гостей поприветствовал заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики, доцент Сердар Чам: «Хочу поблагодарить Кыргызско-Турецкий университет «Манас» за встречу с нами на таком важном мероприятии в самый прекрасный период нашей истории — столетие нашей Турецкой Республики». Он отметил, что фильм «Тайная вечеря» покажут в рамках «Недели кино страны-гостьи Турции», и обратил внимание на важность показанных в фильме пережитых страданий Турецкой Республики. Он подчеркнул общие ценности тюрских государств и заявил, что тюркский мир станет сильнее благодаря единству. Он также считет важным, что в XXI веке Турция и тюркский мир сосредоточили внимание на силе искусства.

После вступительной части всем артистам, принявшим участие в гала-концерте, вручили цветы и сделали памятное фото у памятника. Затем состоялся показ фильма Левента Онана «Тайная вечеря», рассказывающего о событиях до провозглашения Турецкой Республики.

Международный кинофестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, Посольства Турецкой Республики в Бишкеке, TIKA, Института Юнуса Эмре и Общества «Ерли Душунже», Департамента кинематографии Министерства культуры, информации и спорта, молодёной политики Кыргызской Республики и в рамках сотрудничества с Кыргызско-Турецким уиверситетом «Манас».

В рамках «Недели турецкого кино страны-гостя» состоялась встреча с несколькими кинозрителями, прошли питчинг-сессии с создателями фильма. Также в университете «Манас» проводятся анимационные тренинги с целью отразить историю важных личностей и событий тюркского мира в анимационных фильмах.

Автор: -