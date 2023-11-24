Экономический патриотизм

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров присутствовал на церемонии награждения победителей лотереи Государственной налоговой службы «Требуй чек — выиграй приз!».



Он поздравил от имени Президента и от себя лично счастливчиков и вручил им призы — девять электромобилей и две путёвки за рубеж.

Акылбек Жапаров отметил, что в прошлом году призовой фонд составил 142 приза, а в этом году он увеличился до 2376. «Население республики своим активным участием в лотерее вносит свой вклад в повышение налоговой культуры, сокращение теневой экономики и пополнение республиканского бюджета», — подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что экономика страны уверенно приближается к отметке 1 триллион сомов, что говорит об эффективной налоговой политике и борьбе с коррупцией. «Количество кассовых аппаратов, используемых по всей республике, увеличивается с каждым днём. Они уже установлены в 68 000 точках. Это, я считаю, — экономический патриотизм. Каждая копейка, полученная государством, возвращается народу «кругом добра»: на реализацию социальных программ, строительство школ, детских садов, больниц, дорог и оказывает непосредственное влияние на повышение заработных плат, пенсий и пособий. Если каждый гражданин, предприниматель станет выполнять свой долг, направленный на развитие государства, наша экономика будет расти, а благосостояние народа повысится», — сказал Акылбек Жапаров и выразил особую благодарность честным налогоплательщикам за их вклад в развитие экономики страны, а также активным гражданам, которые участвуют в лотереи, тем самым помогают мобилизовать контроль над бизнес-сферой.

«Пусть в нашей стране всегда будут победы. Ещё раз поздравляем победителей», — завершил председатель Кабмина.

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