Похвалили аппарат ЖК

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провёл совещание с руководством аппарата парламента, заведующими и заместителями отделов. В нём участвовали заместители торага Нурбек Сыдыгалиев и Джамиля Исаева.

Нурланбек Шакиев сказал об успешном проведении в Бишкеке Осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, международных конференций, посвящённых 85-летию Жогорку Кенеша и 95-летию Чингиза Айтматова и отметил большой вклад в организацию данных мероприятий аппарата парламента. Он высказал ряд предложений и замечаний, касающихся совершенствования деятельности парламента. И добавил, что работа каждого сотрудника аппарата непосредственно влияет на качественное функционирование Жогорку Кенеша в целом.

«Каждый отдел должен ясно понимать возложенные на него обязательства, чётко и своевременно исполнять свои обязанности. Нельзя допускать никакого самоуправства», — сказал он.

Также торага сообщил о кадровых перестановках в аппарате.

«При назначении на руководящие должности предпочтение отдаётся тем сотрудникам, которые успешно трудятся здесь долгие годы. Мы должны использовать их многолетний профессиональный опыт во благо развития Жогорку Кенеша, с другой стороны, такие назначения служат стимулом для молодых работников», — заключил он.

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