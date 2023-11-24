Голос блокадной памяти

Воспоминания потомков и родных блокадников героического города на Неве вышли в свет отдельным изданием. Тираж его невелик — всего 500 экземпляров. Кыргызское общество блокадников Ленинграда совместно с КРСУ провели презентацию публицистического сборника. Воспоминания потомков рядовых участников тех трагических дней и ночей, из которых состоял мужественный подвиг ленинградцев, вышли под названием «Блокада Ленинграда: помнить, а не просто знать».



В книге — подлинные истории людей, отражающие и повествующие о тех незабываемых днях и мгновениях жизни защитников несломленного тяжёлыми испытаниями войны и выстоявшего в них города-героя.

Ключевая миссия этого патриотического проекта, по словам авторов и составителей, — сохранение исторической памяти о пережитой трагедии. Создатели издания надеются, что рассказы и воспоминания затронут неравнодушные сердца и пытливые умы молодёжи, и раскроют для неё новые страницы истории, помогут сформировать достоверную картину тех лет, их правдивую историю.

Выступивший перед студентами и педагогами один из авторов и создателей сборника — Евгений Умеренков напомнил, что в мире с каждым днём становится всё меньше живых блокадников, кто может рассказать достоверно о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны. «Поэтому важно и необходимо говорить о событиях тех тревожных дней и ночей, и почему город выстоял, несмотря на блокаду. В этом главная идея издания. Важно не просто знать свою собственную историю, а помнить и правдиво передавать её потомкам дальше», — подчеркнул Е. Умеренков.

В презентации также приняли участие и выступили с её оценкой проректор КРСУ по информационной политике Фёдор Турыгин, советник ректора по историко-культурному наследию Леонид Сумароков, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, его заместитель Татьяна Скородумова, студенты и преподаватели и из других вузов столицы.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Константина

КОНДРАТЕНКО.

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