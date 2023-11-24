«Дордой» тревоги нашей

Очередной поход на столичный рынок «Дордой» состоялся в дождливый день. Удручающее зрелище! Туда и в сухую-то погоду нет большого желания соваться, но приходится. Сколько раз слышала от людей, живущих в разных районах Бишкека, что их семьи уже давно вообще не ездят сюда, ведь в городе немало других и более цивилизованных рынков: Орто-Сайский, Аламединский, Ошский…

А здесь, на «Дордое», функционирующем уже 30 лет, ни для пешеходов, ни для автовладельцев до сих пор не

создано хотя бы мало-мальски комфортных условий: отсутствуют тротуары даже на подходах к рынку (исключением можно считать отрезок вдоль «Джунхая» — спасибо светлой голове, оставившей здесь место для пешеходов), автодороги узкие, без разметки и знаков, парковки неудобные, по большей части неасфальтированные. Пробки — неотъемлемая часть крупнейшего в Центральной Азии вещевого рынка, который, по данным из «Википедии», раскинулся на площади 100 гектаров: 10 000 контейнеров, 40 000 торговых точек, 55 000 рабочих мест. Рынок состоит из 15 районов: «Автозапчасти», «Ак-Суу», «Алканов», «Восток», «Джунхай», «Дордой», «Дордой-АЗС», «Дордой-Север», «Евразия», «Европа», «Кербен-Север», «Кербен-Юг», «Мурас-Спорт», «Оберон-Форт», «Шанхай», «Нурболот».

Но торговцам всё мало — не первый год строят неподалёку индустриальный парк Silk Way, кроме того, недавно заявлено, что «частная компания намерена инвестировать до миллиарда сомов в постройку рынка (опять же около «Дордоя») с современной инфраструктурой, обеспечить проезды к нему и создать до тысячи рабочих мест». Видимо, проезды проложат по воздуху или под землёй, так как на земле все дороги, ведущие к рынку, уже загружены по полной! И появление очередного базара завяжет в ещё более крепкий узел перечисленные проблемы. Что ж, давайте расширять торговые площади, пока всё вокруг просто не парализует от переполненности.

На свой страх и риск

Итак, простояв в пробке, не доехав до точки назначения, пассажиры выходят заранее и идут к базару толпой вдоль обочины. А ещё и автобус пустили, и пообещали на этом не останавливаться. Жители ровно всех окрестных улиц стонут в один голос от наплыва машин, стремящихся, словно мухи, к «Дордою». Но ни одна из этих улочек не рассчитана на такое движение! А конечная троллейбусов номер 4 и 17: минимум знаков и отсутствие зебры — выйдя из автотранспорта, пешеходы кто где может переходят дорогу на свой страх и риск.

Слышала разговор пожилых супругов, переходящих дорогу в этом месте. Оказывается, они уже писали письма в соответствующие инстанции с просьбой оборудовать пешеходный переход, но пока безрезультатно.

В другое русло

Если есть лишние деньги, не обязательно строить на них очередной базар, можно (и нужно!) облагородить имеющиеся торговые территории: заасфальтировать, сделать тротуары, установить знаки, нанести разметку. Ведь с нашей культурой вождения транспортных средств без регулировки дорожного движения никто никому уступать не хочет, садясь за руль, каждый считает себя самым главным. И пешеходы вдоль обочины находятся в непосредственной опасности. Однако это совсем другая история. О взаимоуважении, воспитании…

Не секрет, что парковки приносят прибыль, её количество невозможно отследить, а, следовательно, налоги с неё не платятся. Так вот, если бы часть этой прибыли не в большие карманы направить, а на усовершенствование условий парковки и вообще транспортных и пешеходных артерий огромного рынка.

Кстати, на других рынках этим занимается государство, мэрия. Вот даже Ошский базар стал намного цивилизованней, чем раньше! И в центре города демонтируют входные конструкции магазинов и фирм, выходящие на тротуары и мешающие движению пешеходов. Здесь же на «Дордое» всё для торговцев, а покупатели… пусть терпят и возмущаются в пустоту.

В сторону «Дордоя» государство как будто не смотрит. Даже налоговый режим не могут урегулировать. Всем ставят ККМ в обязательном порядке, а здесь хотят ввести специальный налоговый режим, так как это «особая зона». Таким образом, субъектов такой зоны торговли с особым режимом могут обязать уплачивать налог в зависимости от заявленной суммы годового объёма выручки. Согласно законопроекту, они будут освобождены от обязательства применения ККМ и станут уплачивать годовую сумму налога на ведение деятельности ежемесячно равными долями: до 4 миллионов сомов выручки в год (лотки, палатки, навесы, прилавки, ручные передвижные тележки) — 18 тысяч сомов; от 200 миллионов и более в год — 1 миллион сомов.

Нет сомнений, что они будут заявлять о мизерном доходе, ворочая при этом солидными суммами. Так, почти два года назад глава Кабмина Акылбек Жапаров на встрече с торговцами рынка заявил, что 50% контейнеров на «Дордое» даже не приобретают патенты. И вряд ли за прошедшее время ситуация изменилась. Понятно, почему они отказываются от установки ККМ — привыкли к сокрытию прибыли. Кроме того, в августе налоговая провела контрольные мероприятия в жилом массиве «Дордой» для выявления лиц, работающих без налоговой регистрации и уплаты налогов и страховых взносов. Опечатали более 800 контейнеров и складов, владельцы которых нарушили налоговое законодательство, выявили 117 субъектов с неучтёнными товарами без документов на 370 миллионов сомов. И это только верхушка айсберга!

Понятно, что возмущения покупателей дорогами, тачками, ценами (стоимость совершенно одинаковых вещей в разных точках рынка может отличаться в два раза!), обманом продавцов, которые утверждают, что сидят здесь «за сто сомов», не интересуют ни владельцев рынка, ни правительство страны. Но необходимо оставаться людьми, быть вежливыми, проявлять внимание друг к другу: оптовые и розничные покупатели несут деньги на рынок, а потому заслуживают некоторой заботы о себе в виде удобных парковок, тротуаров и честного отношения продавцов.

Майя НАБУР.

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