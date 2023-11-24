По морям, по волнам

На излёте прошлой недели военные моряки Кыргызстана отметили День палубной авиации. В своё время они с честью и достоинством служили Отечеству в составе экипажей ракетоносных и противолодочных кораблей Тихоокеанского, Черноморского, Северного и Балтийского флотов СССР. Сегодня их миссия — работа на благо Родины, но уже на суше. Этот день они провели в разъездах: отправились в гости к ученикам средней школы села Красная Речка, а также встретились с представителями российской авиабазы города Канта.

В Кыргызстане около шести с половиной тысяч ветеранов военно-морских сил. В прошлом они служили в рядах ВМФ СССР. Их экипажи ходили в рейды на боевых кораблях и совершали походы на подводных лодках. В их задачи входило обеспечение военно-стратегического паритета на морских и океанских просторах. Так, ветеран ВМФ Асан Орозалиев нёс службу на эсминце, в торпедной части. Эсеналы Чойбеков ходил на сторожевом корабле Северного флота. Вместе с сослуживцами при поддержке морской авиации они выполняли поставленные перед ними задачи на учениях с другими судами.

Но не только те, кто служил на надводных кораблях, сопричастны к этой дате. Подводники также неразрывно связаны с палубной авиацией. К примеру, Шабдан Исаканов служил на Балтийском флоте. Его атомная подводная лодка помимо привычных торпед была оснащена баллистическими ракетами. Во время учений её сопровождали морские лётчики, совместно с которыми совершали тактические манёвры. Другой ветеран, Болот Жумалиев, бороздивший глубины северных морей, участвовал в ряде совместных учений с палубной авиацией крейсера «Новороссийск».

Капитан первого ранга Аскар Жумагулов служил на Балтийском флоте подводником-торпедистом. Ему 83 года. Он — живой пример для подражания нынешним юношам и девушкам: сохраняет бодрость духа, придерживается здорового образа жизни, увлекается живописью. Кстати, собственноручно написанную картину «Командир и моряки» он подарил школе. Также выпустил книгу о 14 маршалах Советского Союза и 75 кыргызстанцах, удостоенных звания Героя Советского Союза. По его словам, один экземпляр Президент Садыр Жапаров подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Относительно недавно их всех под своё крыло взяло Общественное объединение «Единство моряков ВМФ СССР». Организация также уделяет внимание военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

— В палубной авиации у нас служило очень много моряков, — поведал председатель объединения, главный корабельный старшина Идрис Раимбаев. — На тяжёлых авианесущих крейсерах «Минск», «Новороссийск», вертолётоносце «Москва». Их всех мы объединили под нашей крышей, чтобы они имели возможность делиться опытом и советами с детьми и молодёжью. Следуя традициям военно-морского флота, мы совместно с дирекцией школы решили организовать это мероприятие. Оно также приурочено к созданию школьного волейбольного клуба «Юнга».

К слову, один из моряков-ветеранов работает здесь тренером. Мало того, «по ходу пьесы» выяснилось, что некоторые моряки — выходцы из этих мест. Среди них — заслуженный строитель КР Адыл Исраилов. Боевую подготовку проходил на просторах Балтийского моря. После службы поступил в университет, который окончил с отличием. Позже работал учителем в селе Юрьевка, затем в Иссык-Атинском райкоме партии, четыре года провёл в кресле директора школы. Был председателем колхоза.

В своём выступлении глава Краснореченского айыл окмоту Бек Джекшембаев напутствовал учащихся:

— Ветераны, стоящие перед вами, — это люди, прошедшие множество трудностей, побывавшие в таких переделках, которые и представить сложно. Желаю, чтобы вы, познакомившись ближе с их службой и их трудовым путём в целом, переняли для себя что-то важное и полезное.

Так как дата эта объединяет море и небо, мореманы пригласили военнослужащих авиационной базы «Кант», которых они по праву считают своими коллегами.

Личный состав авиабазы был удостоен почётных грамот от имени организации, а капитаны Александр Горлов и Владислав Жамков награждены юбилейной медалью «90 лет Краснознамённому Северному флоту». Россияне сделали ответный ход: от имени своего командования поздравили ветеранов и наградили почётными грамотами наших офицеров и матросов.

Позже представитель ОО «Единство моряков ВМФ СССР», капитан первого ранга Аскар Жумагулов и другие офицеры провели встречу со школьниками и рассказали о боевой службе. Они ознакомили учащихся с нашей общей историей, дабы они имели представление, как служили их отцы и деды. В ходе урока мужества ветераны дали школьникам ценные рекомендации и наставления. Рассказали, насколько важно уважать родителей, старших, посоветовали, как правильно выбрать профессию и жизненный путь.

Затем гостей и участников ждала яркая концертная программа. А на «десерт» — футбольный турнир между моряками, военнослужащими авиабазы «Кант», представителями МВД и учителями школы.

В целом этот памятный день был насыщен эмоциями и овеян ореолом романтики. Надо было видеть горящие глаза ребят, проявлявших неподдельный интерес к людям в форме цвета волны. Одни подходили, чтобы пожать руку, другие просили рассказать о приключениях в обители Нептуна. Оно и понятно — когда ещё доведётся соприкоснуться с с живыми хранителями морских тайн и легенд. Ведь, как гласит меткое выражение, земля дана всем, а море и небо — избранным.

Из глубин истории

18 ноября 1972 года лётчик-испытатель Михаил Дексбах совершил первую посадку на борт противолодочного крейсера «Москва». К утру того памятного дня вся подготовка была завершена, и по трансляции объявили: «Корабль к посадке самолёта изготовить!» Вблизи крейсера барражировал вертолёт «Ми-8» с группой кинооператоров и фотокорреспондентов. Вскоре на горизонте появилась стремительно приближавшаяся точка, превратившаяся в самолёт, который качнул крылом и, сделав разворот, стал заходить на посадку по отработанной методике. При подходе к корме корабля реактивные струи двигателей подняли фонтаны брызг, и вокруг самолёта заиграл на солнце радужный ореол. Зависнув над площадкой, пилот плавно произвёл первую посадку — расчёт оказался точным! Через четыре дня он выполнил уже «полный профиль» (взлёт с корабля, полёт, возврат и посадка на палубу). Присутствовавший при этом маршал авиации Иван Борзов дал указание командиру ПКР «Москва» произвести запись в вахтенный журнал: «День рождения палубной авиации».

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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