Строить и развивать отношения на законной основе

Судьи, прокуроры, учёные, юристы Китая, Непала, Шри-Ланки, Казахстана, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран собрались в Кашгаре на первый Кашгарский и Центрально-Южноазиатский форум по верховенству права. Участники встречи говорили о гарантиях и важности верховенства права в развитии строительства инициативы «Один пояс — один путь».



Представленная на этом форуме «Инициатива по углублению правового сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь» предлагает внедрить общепринятые нормы и стандарты как стимул для предприятий по реализации проектов в соответствии с общепринятыми международными правилами и стандартами в области строительства, эксплуатации, закупок, торговли и в других сферах. А также для того, чтобы углублять сотрудничество в торговле услугами и в цифровой торговле, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций и совместно создавать открытую и безопасную бизнес-среду.

Кроме того, необходимо способствовать совершенствованию многопрофильного механизма разрешения споров, обеспечивающего эффективное взаимодействие судебного процесса. А также способствовать сотрудничеству арбитражных учреждений всех сторон для создания совместного арбитражного механизма и механизма посредничества. Надо создать и усовершенствовать механизм правовой идентификации участников совместного строительства «Пояса и пути», изучить применение больших данных, искусственного интеллекта, блокчейна и других информационных технологий в сфере предотвращения и разрешения международных коммерческих споров.

Инициатива также предлагает усилить сотрудничество в правоохранительной сфере и сфере безопасности, усовершенствовать рабочий механизм международной юридической помощи, а также облегчить взаимное признание и исполнение иностранных гражданских и коммерческих решений, иностранных арбитражных решений и тому подобное.

Многие гости, присутствовавшие на встрече, выступили с речами и обменялись мнениями по таким темам, как создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и содействие совместному строительству «Пояса и пути», исследование юридических услуг «Пояса и пути» и механизмов сотрудничества в области верховенства права.

В рамках форума состоялись церемонии подписания соглашений о шести проектах сотрудничества.

Например, Синьцзянский университет Китая и Каспийский университет Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и образования между Синьцзянским университетом и Каспийским университетом; Шэньчжэньский международный арбитражный суд Китая и Ташкентский международный арбитражный центр Узбекистана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража.

Сунь Тинвэнь.

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