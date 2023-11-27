Перспективы международного сотрудничества в обеспечении климатической устойчивости в Центральной Азии

Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых регионов мира к изменению климата. Регион, характеризующийся засухой, резкими колебаниями температурных условий и низким уровнем осадков, а также неоднородностью распределения ресурсов, особенно подвержен влиянию изменений климата.

По данным Программы развития ООН, среднегодовая температура в Центральной Азии за последние 30 лет повысилась на 0,5°C, а к 2085 г. прогнозируется ее повышение на 2,0-5,7°C. Увеличение частоты и скорости экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий угрожает физической безопасности, важнейшим объектам инфраструктуры и доступу к здравоохранению и образованию. Нестабильность в экономике и социальной сфере, низкий уровень научно-исследовательского потенциала, а также высокая степень деградации сельскохозяйственного и природного ландшафтов также негативно влияют на способность государств Центральной Азии справиться с климатическими изменениями.

Климатические и связанные с ними водные, энергетические и другие проблемы оказывают серьезное негативное воздействие на все страны региона.

Во-первых, изменение климата поставило под угрозу водную и энергетическую безопасность стран Центральной Азии. Ледники сокращаются (уменьшаясь в размерах на 30% за последние 50-60 лет), в то время как спрос на воду и энергию в регионе растет. По прогнозам, к 2050 г. население Центральной Азии увеличится с 77 млн. до 110 млн. чел. По оценкам экспертов ФАО и Всемирного банка, водные ресурсы на душу населения в странах Центральной Азии достаточны (около 2,3 тыс. м3), и проблема в регионе заключается не в их дефиците, а в крайне нерациональном использовании. Обеспеченность внутренними возобновляемыми водными ресурсами в странах низовья слаба.

Эта ситуация будет усугубляться не только изменением климата, но и ростом производства, сельского хозяйства и населения, что приведет к увеличению спроса на воду.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует снижение объемов воды в бассейнах Сырдарьи и Амударьи на 10-15% к 2050 г. Реки являются важнейшими источниками воды в Центральной Азии, что влияет на дефицит воды в странах региона. Текущий дефицит воды в Узбекистане может увеличиться до 7 млрд. кубометров к 2030 г. и до 15 млрд. кубометров к 2050 г. с учетом снижения объемов воды в бассейнах Сырдарьи и Амударьи.

Как известно, самой большой экологической проблемой региона остается высыхание Аральского моря. В странах региона весьма слабо внедрены водосберегающие технологии, координация систем управления ограничена, и не реализован системный подход к общим водным сетям, включая более мелкие реки и озера. На этом фоне необходима более активная работа международных структур, таких как Международный фонд спасения Арала и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии по вопросам Арала.

Во-вторых, ежегодно страны региона сталкиваются с засухой, которая сокращает урожайность, а в отдельных случаях приводит к ее полному уничтожению, тем самым нанося огромный материальный ущерб сельскому хозяйству и становясь причиной возникновения угрозы продовольственной безопасности всего региона. На долю сельского хозяйства приходится 10-45% ВВП стран ЦА. В сельском хозяйстве занято 20-50% трудоспособного населения, при этом, по данным ФАО, более половины богарных пахотных земель в регионе регулярно подвергаются засухе, а почти все орошаемые территории испытывают высокий или очень высокий уровень водного стресса.

Засуху также могут вызывать разрушительные песчаные и пыльные бури, способные перемещать миллиарды тонн песка через континенты. Пустыни расширяются, сокращая площадь земель для выращивания продовольственных культур.

Тепловой стресс, вызванный высокими температурами, усугубляет нехватку воды и уменьшает количество пастбищ, что приводит к снижению урожайности сельхозкультур и неблагоприятным образом сказывается на животноводстве.

В-третьих, воздействие на производство энергии, вызванное повышением температур и снижением количества осадков, а также угрозы инфраструктуре для производства и передачи электроэнергии, обусловленные экстремальными погодными явлениями, подрывают цепочку поставок и энергетическую безопасность.

В странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан и Таджикистан, где гидроэнергетика занимает особое место в экономике, заиление водохранилищ может снизить выработку электроэнергии и создать дополнительные сложности для управления ГЭС.

В целом, по оценке Всемирного банка, отрицательные климатические воздействия способны привести в ближайшие годы к снижению объема выработки гидроэлектроэнергии на 20% в Кыргызстане и Таджикистане. Повышение температуры воды или ее недостаточное количество могут отрицательно сказаться на выработке энергии тепловыми электростанциями в остальных странах региона.

В-четвертых, социально-экономические последствия изменения климата в ЦА объясняются финансовыми потерями, вызванными ростом количества и частоты стихийных бедствий в Центральной Азии, таких как наводнения, оползни, лавины, селевые паводки, песчаные бури, пожары, наносящие огромный материальный ущерб. По данным Всемирного банка, в пяти государствах Центральной Азии с 1991 г. только от наводнений пострадало более 1,1 млн. человек и нанесен ущерб на сумму более 1 млрд. долл. В целом стихийные бедствия в регионе причиняют убытки на сумму около 10 млрд. долл. и затрагивают жизни почти 3 млн. человек ежегодно.

Изменение климата, сопровождающееся экстремальными погодными явлениями, еще более усиливает факторы, влияющие на рост уровня бедности. Стихийные бедствия способны привести к насильственному перемещению людей с низкими доходами. Наводнения, оползни и обвалы разрушают населенные пункты, и люди лишаются средств к существованию. Экстремальная жара и нехватка воды негативно отражаются на урожайности сельхозкультур и, соответственно, на доходах фермеров. К тому же, согласно докладу Всемирного банка, к 2050 г. в Центральной Азии может появиться до 2,4 млн. внутренних климатических мигрантов.

Усилия центральноазиатских государств по решению глобальных экологических проблем тесно связаны с деятельностью ООН в данной сфере. Все страны ЦА подписали и ратифицировали Парижское соглашение, крупнейший действующий в настоящее время многосторонний договор, связанный с изменением климата, который направлен на вовлечение всех государств в общий процесс осуществления амбициозных усилий по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям.

Государства региона принимают участие во всех без исключения международных конференциях по защите окружающей среды и присоединились практически ко всем природоохранным конвенциям ООН. В их числе: Рамочная конвенция об изменении климата; Конвенция о биоразнообразии; Венская конвенция и Монреальский протокол о сохранении озонового слоя; Конвенция по борьбе с опустыниванием; Базельская конвенция о контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Страны Центральной Азии в последние годы выступили с рядом инициатив, направленных на привлечение внимания международного сообщества к экологическим проблемам региона.

К ним относятся «Международное десятилетие действий: Вода для устойчивого развития, 2018-2028», инициированное Таджикистаном, и новый проект резолюции, озаглавленный «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество является ключевым фактором сохранения и устойчивого использования биоразнообразия», предложенный Кыргызстаном.

Необходимость принятия действенных мер по вопросам адаптации к последствиям изменения климата обусловили особо высокую приоритетность для Узбекистана всех ключевых вопросов климатической повестки. Так, благодаря усилиям Ташкента в 2018 г. под эгидой ООН создан Многопартнерский фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья, который стал надежной платформой для практической помощи со стороны мирового сообщества населению региона, проживающему на территории со сложной экологической обстановкой. К настоящему времени в Фонд привлечено 134,5 млн. долл. финансовых средств стран-доноров.

Важным достижением стало то, что в 2021 г. в ходе 75-й сессии ГА ООН была единогласно принята предложенная Президентом Узбекистана специальная резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, соавторами которой выступили около 60 государств. В ходе состоявшегося в октябре т.г. 3-го Международного Форума «Один пояс, один путь» (ОПОП) узбекская сторона предложила создать с участием ведущих компаний из КНР и других зарубежных партнеров в регионе Приаралья Специальный демонстрационный технологический парк для реализации индустриальных и социально значимых программ на основе широкого внедрения «зелёных» технологий.

Руководство нашей страны также предложило запустить научно-информационную платформу по трансферу «зелёных» знаний и решений на базе Международного инновационного центра Приаралья.

Узбекистан на постоянной основе принимает активное участие в ежегодных заседаниях Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В ходе 27-го заседания, прошедшего в 2022 г., узбекская делегация выступила за консолидацию усилий в достижении углеродной нейтральности, продвижении возобновляемых источников энергии, проектов по адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий и других климатических действий в Центральной Азии.

Другим значимым аспектом стало то, что ООН поддержала намерение Узбекистана провести весной 2024 г. первый Международный климатический форум в Самарканде, посвященный вопросам изменения климата, где предусматривается обсуждение возможностей для международного взаимодействия по снижению рисков и угроз в регионе Центральной Азии и вопросов привлечения климатического финансирования. В ходе 78-й сессии ГА ООН в сентябре т.г. в Нью-Йорке Президент Узбекистана выступил с инициативой принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания» и предложил обсудить основные ее положения на Самаркандском форуме.

Руководством Узбекистана также уделяется повышенное внимание сопряжению концептуальных инициатив – «Зелёной» повестки Центральной Азии» и «Зелёного Шёлкового пути». В этой связи, выступая на 3-м Форуме ОПОП, Президент страны Ш.Мирзиёев предложил «разработать полномасштабную Программу «зелёного» развития для практической реализации ключевых задач: «зелёной» трансформации и цифровизации отраслей экономики; создания устойчивой инфраструктуры в транспортной и энергетической отраслях; запуска «зелёных» промышленных мощностей; сокращения бедности и развития «умного» сельского хозяйства».

В данном контексте узбекская сторона также предложила учредить в нашей стране Фонд «зелёного» финансирования, который станет действенным инструментом мобилизации финансовых ресурсов для развития низкоуглеродной экономики и «чистых» технологий, а также внедрения высоких экологических стандартов в странах Центральной Азии.

Вышеперечисленные инициативы Узбекистана способствуют повышению участия нашей страны в обеспечении климатической устойчивости в Центральной Азии, легитимизируют, поддерживают и укрепляют «зеленый дискурс» в регионе и за его пределами, прочно позиционируя ЦА в качестве значимого участника процесса институционализации международного сотрудничества в сфере решения актуальных проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Они также четко укладываются в реализацию основных целей и задач принятой в 2019 г. Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую экономику» на период 2019-2030 годов.

В целом, в последние годы наблюдается активизация вклада Узбекистана и других стран Центральной Азии в решение наиболее сложных вопросов, связанных с минимизацией последствий и адаптацией к изменениям климата в мире и отдельных его регионах. Более того, как отмечают специалисты Всемирного банка в «Страновом докладе о климате и развитии», опубликованном в ноябре т.г., меры по адаптации к изменению климата и декарбонизации энергозатратной экономики Узбекистана могут способствовать достижению целей развития страны и повышению уровня благосостояния её граждан.

Хошимова Шаходат, главный научный сотрудник Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Республики Узбекистан

Лиманов Олег, главный научный сотрудник Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Республики Узбекистан

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