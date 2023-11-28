Объявления о закупке ТРУ (хозяйственные товары)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка-Акиева109/пр. Чуй.

2. Предмет закупки: Лот№7 –хозяйственные товары (6 900$)

3. 11.2023 г. —08:00 начало тендера,06.12.2023 г. -09:00-окончание приема предложений и тендерных документов.

4. 06.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

5. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Условие поставки: DDP г.Бишкек (Incoterms 2010), Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные: тел. +996 (312) 58-58-58 (доб. 39197), моб. (0770) 00-14-71, tariel.joodatov@kazminerals.com, Тариэл Жоодатов.»

Электронный портал https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки в течении 60 календарных дней.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТМЦ.

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