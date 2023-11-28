ОДКБ: вместе против вызовов и угроз

Президент Садыр Жапаров во Дворце Независимости Минска принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Лидеров стран, прибывших на мероприятие, приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал заседаний. В работе СКБ ОДКБ также приняли участие: президенты: Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

На сессии выступили Президент Садыр Жапаров, президенты: Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

В своём выступлении Садыр Жапаров отметил, что повестка дня встречи включает вопросы, имеющие актуальный характер как для дальнейшего развития Организации, так и углубления взаимодействия государств-членов ОДКБ по поддержанию мира, международной и региональной безопасности.

«Геополитическая ситуация в мире показывает, что она приобретает всё более сложный и противоречивый характер. С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта согласно резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН на основе принципа «двух государств», — отметил Президент и добавил, что в фокусе внимания по-прежнему продолжает оставаться ситуация в Афганистане. Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане и всецело поддерживает все многосторонние переговорные процессы по урегулированию положения дел в этой стране. Кыргызская сторона приветствует прилагаемые усилия временного правительства Афганистана и поддерживает их стремление исполнить взятые на себя перед международным сообществом обязательства. Садыр Жапаров подчеркнул, что для недопущения дальнейшего ухудшения социального и гуманитарного положения в этой стране Кыргызстан выступает за продолжение оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

«Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, обновим составы миротворческих сил и дислокацию миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира», — добавил он.

Президент отметил, что кыргызская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединённого штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Кроме этого, Кыргызстан одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединённого штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность Организации.

Садыр Жапаров обозначил, что с января 2024 года позиция одного из заместителей генерального секретаря переходит Кыргызстану. Для назначения на эту должность глава государства одобрил кандидатуру Таалатбека Масадыкова, специального представителя Президента Кыргызской Республики по особым поручениям.

В завершение Президент Садыр Жапаров отметил, что эта встреча позволила подвести основные итоги взаимодействия в текущем году и обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества в предстоящем году. Он уверен, что на основе совместных усилий и конкретных действий, с учётом общих интересов, удастся эффективно противостоять вызовам и угрозам безопасности.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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