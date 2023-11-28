Подписаны документы

По итогам очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске подписан ряд документов.



Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ. Решения СКБ ОДКБ: «О мерах по развитию системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности»; «О Положении об Объединённом пресс-центре Организации Договора о коллективной безопасности»; «О начальнике Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности»; «Об учреждении медали «Вместе к миру»; «О рекомендациях о порядке проведения взаиморасчётов за передаваемые материальные средства (предоставляемые услуги) между контингентами Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности»; «О составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности»; «О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности»; «О Протоколе о составе и дислокации национальных контингентов Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности»;

«О распределении квотных должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности»; «О Структуре Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности»; «О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности; «Об Отчёте об исполнении бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2022 год»; «О бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год». Протокольное Решение СКБ ОДКБ «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности».

Автор: