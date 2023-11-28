СПЕКА: значение региона растёт

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетил Азербайджанскую Республику, где принял участие в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.

В международном аэропорту Баку имени Гейдара Алиева Президента встретил первый вице-премьер-министр Ягуб Абдулла Эюбов.

Далее Садыр Жапаров прибыл в Культурный центр имени Г. Алиева для участия в саммите СПЕКА.

В работе саммита также приняли участие президенты стран-членов Программы: Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также в качестве почётных гостей премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, Венгрии — Виктор Орбан и другие официальные лица. Глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал заседаний.

Затем Президент Садыр Жапаров выступил на саммите.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Уважаемые главы делегаций,

Дорогие дамы и господа.

Прежде всего выражаю признательность азербайджанской стороне за традиционное госте-приимство, активное и успешное председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии и прекрасную организацию нашего юбилейного Саммита. За четверть века со времени учреждения программы

СПЕКА в 1998 году наши страны достигли значительных успехов на пути устойчивого развития и интеграции в мировую экономику. Не ошибусь, если скажу, что сегодня стратегическое значение региона Центральной Азии в современном мире растёт с каждым годом. Мы находимся в уникальном геополитическом положении, которое открывает перед нами обширные возможности для развития транзитных маршрутов, торговли и экономического роста. За прошедшие годы Программа СПЕКА внесла весомую лепту в укрепление экономической стабильности, развитие инфраструктуры, поддержку образования и здравоохранения, достижение Целей устойчивого развития ООН и снижение бедности в Центральной Азии.

Уважаемые участники Саммита.

В связи с климатическими изменениями и сложной геополитической ситуацией мировая экономика, только начавшая выходить из кризиса после пандемии COVID-19, сегодня стоит перед новыми вызовами и рисками. Хотел бы отметить, что в период масштабной трансформации мировой экономической системы внутренний потенциал наших стран позволил восстановить экономическую активность, а современные вызовы открыли перед нами новые возможности и перспективы.

Сегодня мы смело можем говорить об имеющихся предпосылках для активизации экономического сотрудничества через продвижение международной торговли, транзитных перевозок, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и региональную интеграцию. Мы видим перспективы в расширении сотрудничества и укреплении наших связей с соседними странами и регионами. Это поможет увеличить наши рынки, улучшить обмен знаниями и опытом, а также создать новые возможности для развития. Актуальной для Кыргызской Республики остаётся необходимость диверсификации международных транспортных коридоров. Это позволит уменьшить зависимость от одного или нескольких транзитных маршрутов, создаст условия для улучшения экономической стабильности, безопасности и уменьшит риски при транспортировке грузов и пассажиров. В данном контексте особую значимость для нашей страны и других соседних стран региона приобретает стратегический проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Претворение в жизнь этого мега-проекта кратчайшим путём выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около четырёх миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки.

Кроме того, мы работаем над организацией и осуществлением перевозок грузов по маршруту Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — далее в европейские страны, а также по маршруту Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — далее в Саудовскую Аравию. Мы намерены использовать Южный транскаспийский коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан. С учётом особенностей каждой из стран региона, СПЕКА важно поощрять увеличение объёма мультимодальных транспортных перевозок, создавать для этого благоприятные условия, в том числе путём гармонизации правовых режимов.

Уважаемые дамы и господа.

Кыргызская Республика как горная страна без доступа к морю наиболее сильно подвержена изменению климата в регионе Центральной Азии. Наши многовековые ледники на Тянь-Шане безвозвратно тают и исчезают с каждым годом.

Мы всё больше ощущаем серьёзные проблемы с нехваткой воды для населения и сельского хозяйства, испытывает трудности сектор гидроэнергетики, меняются погодно-климатические условия в сторону повышения среднегодовой температуры в летнее и зимнее время.

Кыргызстан активно работает над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергосбережения.

Мы располагаем почти половиной водных ресурсов региона, и, хотя наш гидроэнергетический потенциал оценивается в 142 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов в год, на данный момент мы используем лишь 13% от него.

Согласно оценкам Всемирного банка, для эффективного управления водными ресурсами крайне важны анализ и прогноз гидрологического цикла, внедрение современных и цифровых технологий и систем водосбережения, развитие возобновляемых источников энергии.

Сегодня мы все пришли к пониманию того, что переход к зелёной экономике, адаптация к изменению климата, устойчивое использование водных и природных ресурсов продиктованы не только глобальными трендами, но и жизненно важной необходимостью. Как сказал Генеральный секретарь ООН господин Гутерриш: «Зелёная экономика — это экономика будущего». Для достижения зелёных целей наша страна планирует реализовать конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии. В Кыргызстане уже запущено строительство десятков малых ГЭС. Также достигнута договорённость о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 мощностью в 1860 мегаватт совместно с Узбекистаном и Казахстаном. Реализация этого крупного энергетического проекта поспособствует обеспечению энергетической стабильности во всех трёх странах. Уверены, что реализация этих перспективных проектов обеспечит не только Кыргызстан, но и другие страны региона экологически чистой электроэнергией, укрепляя энергетическую безопасность и способствуя стабильности системы энергоснабжения, водоснабжения и ирригации.

Уважаемые участники Саммита.

Для эффективного сохранения горных экосистем и ледников в 2022 году по инициативе нашей страны и Италии единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Устойчивое горное развитие». Этот документ провозгласил 2023-2027 годы Пятилетием действий по развитию горных регионов. При поддержке Горного партнёрства ФАО, агентств ООН и других международных организаций разработан Глобальный план действий. Этот план может стать новым форматом тесного взаимодействия горных стран, международных организаций и институтов ООН по привлечению внимания к проблемам горных стран и их решению. В условиях изменения климата, сокращения и уязвимости водных ресурсов, в целях обеспечения мира, стабильности и развития региона призываем поддержать усилия Кыргызстана по устойчивому развитию горных регионов и защите зоны формирования водных ресурсов Центральной Азии».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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