Кыргызстан дорожит отношениями с Азербайджаном

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Баку провёл переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Состоялась обстоятельная беседа по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсуждены перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия между странами.

Приветствуя кыргызскую делегацию, Ильхам Алиев поблагодарил Садыра Жапарова за принятие приглашения участвовать в Саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Президент Азербайджана отметил, что динамика двусторонних взаимоотношений наглядно показывает, насколько народы Кыргызстана и Азербайджана близки к друг другу. Сегодня решаются вопросы по увеличению товарооборота, инвестиционной политике и ряд других актуальных вопросов, направленных на благо двух государств. В беседе Ильхам Алиев добавил, что с теплотой вспоминает свой государственный визит в Кыргызстан и теперь в следующем году ждёт с ответным государственным визитом Президента Садыра Жапарова в Азербайджан.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что за последние годы межгосударственные отношения вышли на беспрецедентный уровень. Кыргызстан дорожит отношениями дружбы и взаимной поддержки со своим стратегическим партнёром — Азербайджаном. Говоря об отмечаемом в этом году 30-летнем юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами, Садыр Жапаров подчеркнул, что к этой дате достигнуты хорошие результаты. В частности, динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи на высшем уровне привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами Кыргызстана и Азербайджана. В прошлом году состоялись два визита на высшем уровне. Образован Межгосударственный совет на уровне глав государств, и состоялось его первое заседание. Ряд договорённостей, достигнутых в ходе взаимных визитов в 2022 году, получили практическую динамику. Президент напомнил, что во время государственного визита Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре прошлого года создан Кыргызско-Азербайджанский Фонд развития. В настоящее время завершаются организационные, правовые и финансовые вопросы.

В данном контексте Садыр Жапаров предложил целесообразным компетентным органам ускорить практический запуск деятельности Фонда и приступить к реализации проектов, в которых заинтересованы обе стороны.

В завершение лидеры стран подтвердили взаимное стремление к укреплению и наращиванию стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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