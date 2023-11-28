Встречи министра в Баку

В Баку министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с первым президентом Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой.

Министр отметил активную деятельность фонда по продвижению культуры и наследия кыргызского народа. В частности, обозначил усилия фонда по изданию книг, посвящённых эпосу «Манас», известного азербайджанского поэта Адиля Джамиля, а также кыргызского манасчы Рысбая Исакова в редакции Сагымбая Орозбакова. Также высоко оценена работа фонда по распространению наследия выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова в рамках празднования его 90-летия в 2018 году и 95-летия в текущем году.

Г. Эфендиева в свою очередь поблагодарила за поддержку и доверие в период её работы на посту руководителя фонда и вкратце рассказала о его деятельности по продвижению и развитию кыргызской культуры и наследия. Отмечено, что кыргызская литература, эпическое наследие, искусство широко представлены на многочисленных мультикультуральных мероприятиях, организованных фондом.

В завершение встречи Жээнбек Кулубаев от имени Президента Садыра Жапарова вручил

Г. Эфендиевой почётную грамоту Кыргызской Республики за вклад в распространение кыргызской культуры и наследия в тюркском мире.

В рамках саммита глав государств — участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с исполнительным

секретарём Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан.

Министр выразил признательность ЕЭК ООН за многостороннюю поддержку Кыргызстана. Отметил, что Кыргызская Республика заинтересована в продолжении экспертной поддержки ЕЭК ООН при разработке и реализации стратегических документов, программ, планов по развитию экспорта, укреплению потенциала институтов поддержки торговли (отраслевых ассоциаций, провайдеров бизнес-услуг). Министр также выразил интерес к проектам в области поддержки и повышения квалификации кыргызских экспортёров швейной и сельскохозяйственной продукции. Обозначил инициативы Президента Садыра Жапарова в сфере охраны окружающей среды и устойчивого горного развития и выразил просьбу о поддержке в их практической реализации ЕЭК ООН. Особо он акцентировал внимание на возможном содействии комиссии в реализации инициированной главой государства национальной кампании «Жашыл мурас» по массовой высадке зелёных насаждений по всей территории Кыргызстана.

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