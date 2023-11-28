Орден за заслуги

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев вручил от имени Президента Садыра Жапарова орден «Достук» председателю Совета ветеранов педагогического труда Октябрьского района Минска Любови Хвойницкой.

Ветеран удостоена орденом за вклад в развитие исторических и культурных связей между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь, сохранение памяти воинов-кыргызстанцев, освободивших Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

Жээнбек Кулубаев передал Любови Хвойницкой слова благодарности главы государства за её деятельность по увековечиванию подвига Героя Советского Союза — кыргызстанца Джумаша Асаналиева, который пал смертью храбрых в ходе операции «Багратион» при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

При активном участии Л. Хвойницкой в Октябрьском районе Минска ежегодно проходят различные мероприятия по сохранению памяти участников Великой Отечественной войны, в том числе накануне Дня Победы проводится митинг-реквием у памятника Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева, в текущем году средней школе №11 присвоено имя Дж. Асаналиева, с 23 февраля по 3 июля еженедельно у памятника Дж. Асаналиева организуется вахта памяти учащимися школ Октябрьского района Минска.

Автор: -