Предметный разговор

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Минске в Исполнительном комитете СНГ состоялась встреча Посла Кыргызстана в Республике Беларусь, Постоянного полномочного представителя при уставных органах Содружества Независимых Государств Эрбола Султанбаева с первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым.
Стороны предметно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств. Обсудили реализацию приоритетов кыргызского председательства в Содружестве, вопросы взаимодействия Кыргызской Республики с Исполнительным комитетом СНГ и участия Кыргызстана в интеграционных процессах в формате Содружества. В частности, обсуждена повестка дня очередного заседания постоянных полномочных представителей при уставных органах Содружества Независимых Государств, которая состоится 30 ноября под председательством Постпреда Кыргызской Республики при СНГ Эрбола Султанбаева.
Дата публикации: 15:54, 28-11-2023
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