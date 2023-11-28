Инвесторы приходят сами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой компании по производству строительных материалов Concrete Canvas Уиллом Кроуфордом в Кардиффе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Уилл Кроуфорд ознакомил кыргызскую делегацию с деятельностью завода. Отмечено, что предприятие делает бетонное полотно, которое укладывается на ирригационных и гидротехнических сооружениях, так как материал обладает высокой степенью водонепроницаемости. Строительные материалы производятся с использованием инновационных технологий и экспортируются более чем в 100 стран мира. Представители предприятия заинтересованы в тесном сотрудничестве с кыргызской стороной и готовы открыть производство в нашей республике.

В свою очередь Акылбек Жапаров сообщил, что потенциальным инвесторам государство готово оказать помощь и поддержку.

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность открытия завода компании Concrete Canvas в Кыргызстане в ближайшее время.

Отметим, что во время рабочего визита Акылбек Жапаров посетит 11-ю Международную конференцию по инвестициям в горнодобывающей отрасли «МАЙНЕКС-Евразия» в Лондоне и выступит с докладом. Он также примет участие в первом заседании кыргызско-британского Делового совета. Встретится с официальными лицами Великобритании и компаниями для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в горнодобывающей, энергетической, инвестиционной, экономической и финансово-торговой сферах.

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