Поддержка детей и фермеров

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в Международном форуме по школьному питанию государств — участников Содружества Независимых Государств.



В своей речи он отметил, что инициатива проведения этого заседания принадлежит Президенту Кыргызстана. «Вопросы всестороннего развития, здоровья и обучения подрастающего поколения — безусловный приоритет в государственной политике стран Содружества», — заявил Эдиль Байсалов.

Он сообщил, что за последние три года в республике в разы увеличились государственные инвестиции в человеческий капитал, в частности, образование и здравоохранение. «Вопрос школьного питания выходит за рамки простого обеспечения растущего организма питательными веществами. Он, как показывает опыт многих стран, является эффективным инструментом господдержки сельского хозяйства и развития местных сообществ. По этой причине руководство Кыргызстана рассматривает школьное питание не только как социальную задачу, но и как значимый фактор инвестиций и стимулирования экономического роста», — заключил Эдиль Байсалов.

Он поблагодарил Всемирную продовольственную программу ООН, которая при финансовой поддержке России реализует проект по поддержке расширения предоставления школьного питания в регионах республики.

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